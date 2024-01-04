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國際
2024-01-04 18:17:19

魚町銀天街焚燒13小時救熄 35間商店被燒毀(更新)

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日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間昨日（3日）下午發生大火，焚燒13小時後救熄，沒人傷亡

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間昨日（3日）下午發生大火，焚燒13小時後救熄，沒人傷亡

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間昨日（3日）下午發生大火，焚燒13小時後救熄，沒人傷亡。一間餐廳懷疑油鑊起火，火勢蔓延附近建築物，多幢木造建築焚毀。消防調派30輛消防車到場，及出動直升機協助救火。

 

 

 

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鳥町食道街22商店全毀

據報商家損失慘重，魚町銀天街有35間商店被焚毀，鳥町食道街22間商店全數受損，火場破壞面積約2,900平方米。

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火 日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火

日本第一個拱廊商店街

「魚町銀天街」1951年創立，距離JR小倉站以南約300米，是日本第一個拱廊商店街。

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