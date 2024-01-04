魚町銀天街焚燒13小時救熄 35間商店被燒毀(更新)

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間昨日（3日）下午發生大火，焚燒13小時後救熄，沒人傷亡。一間餐廳懷疑油鑊起火，火勢蔓延附近建築物，多幢木造建築焚毀。消防調派30輛消防車到場，及出動直升機協助救火。
鳥町食道街22商店全毀
據報商家損失慘重，魚町銀天街有35間商店被焚毀，鳥町食道街22間商店全數受損，火場破壞面積約2,900平方米。
日本第一個拱廊商店街
「魚町銀天街」1951年創立，距離JR小倉站以南約300米，是日本第一個拱廊商店街。
どんどん強くなってる気がします。早く鎮火してほしい。#魚町銀天街 pic.twitter.com/krVBI2AaTG— ましゃりん@北九州グルメ＆地域情報発信 (@hzNOQQVDgt4n7pt) January 3, 2024
🚨 | 北九州市の商店街「魚町銀天街」で大規模火災 - 中継映像・速報中— Wrongs (@D0llsage) January 3, 2024
小倉、魚町銀天街方面で火事だというNHKの中継映像が流れている。
3日目にして非常に残念だ。日本中の人たちがトラウマ状態だ。 pic.twitter.com/kfSar5WslV