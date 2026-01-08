熱門搜尋:
國際
2026-01-08 12:45:38

魯比奧下周晤丹麥首相商收購格陵蘭　歐洲諸國冀聯合應對

美國國務卿魯比奧。（圖／美聯社）

美國近日以軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）後，下一步有意奪取丹麥格陵蘭，美國國務卿魯比奧7日表示，他將於下周與丹麥領導人會面，外媒指出，此舉已引發法國、德國等警戒，正共同研議對策。

綜合美媒報道，魯比奧（Marco Rubio）指出，他最快下周將與丹麥領袖會面，討論相關議題，至於是否正式提出購買方案，他並未正面回應。白宮與多名內閣官員私下評估，美國總統特朗普（Donald Trump）對收購格陵蘭「極為認真」，並認為透過購買是最佳途徑。

保留以軍事方式達成目標

《路透社》報道，然而美國是否恐危及以美國為首的北約（NATO）軍事同盟，魯比奧指出，特朗普仍保留以軍事方式達成目標的可能性，但強調外交仍是首選：「身為一名外交官，我們始終偏好用其他方式解決問題，這也包括委內瑞拉在內。」

報道表示，歐洲主要國家與加拿大皆已相繼表態，強調格陵蘭屬於其人民，英國首相施紀賢（Keir Starmer）7日與特朗普通話，重申英方支持丹麥立場。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，將與德國、波蘭外長討論格陵蘭議題：「我們希望採取行動，但希望與歐洲夥伴一起行動。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

