魯比奧下周晤丹麥首相商收購格陵蘭　歐洲諸國冀聯合應對

美國近日以軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）後，下一步有意奪取丹麥格陵蘭，美國國務卿魯比奧7日表示，他將於下周與丹麥領導人會面，外媒指出，此舉已引發法國、德國等警戒，正共同研議對策。

綜合美媒報道，魯比奧（Marco Rubio）指出，他最快下周將與丹麥領袖會面，討論相關議題，至於是否正式提出購買方案，他並未正面回應。白宮與多名內閣官員私下評估，美國總統特朗普（Donald Trump）對收購格陵蘭「極為認真」，並認為透過購買是最佳途徑。