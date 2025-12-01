魯比奧形容美烏新一輪會談有成效 澤連斯基：棘手議題還未解決｜俄烏戰爭

俄烏戰爭持續近4年，美國與烏克蘭代表團周日在美國佛羅里達州舉行新一輪會談，歷時約4小時。率領美方代表團的國務卿魯比奧形容會談有成效，惟要達成和平協議仍有大量工作。烏克蘭總統澤連斯基周一到訪法國，總統馬克龍與其會面以示支持，馬克龍辦公室會前稱兩人將討論「公平及長久和平」的條件。澤連斯基在社交網X發文指，周日的佛州會談還未解決棘手議題。

俄烏戰爭｜普京周二見美國特使威特科夫

美方代表團成員包括美國中東問題特使威特科夫，以及總統特朗普的女婿庫什納。克里姆林宮周一稱，普京周二將在莫斯科與威特科夫會面。烏方則由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫率領，他接替涉貪污的原首席談判代表，稱是次會談討論了烏克蘭的未來，亦表示會談成功和具成效，並感謝美國的支持，但無透露其他詳情。