魯比奧形容美烏新一輪會談有成效 澤連斯基：棘手議題還未解決｜俄烏戰爭

俄烏戰爭持續近4年，美國與烏克蘭代表團周日在美國佛羅里達州舉行新一輪會談，歷時約4小時。率領美方代表團的國務卿魯比奧形容會談有成效，惟要達成和平協議仍有大量工作。烏克蘭總統澤連斯基周一到訪法國，總統馬克龍與其會面以示支持，馬克龍辦公室會前稱兩人將討論「公平及長久和平」的條件。澤連斯基在社交網X發文指，周日的佛州會談還未解決棘手議題。
俄烏戰爭｜普京周二見美國特使威特科夫
美方代表團成員包括美國中東問題特使威特科夫，以及總統特朗普的女婿庫什納。克里姆林宮周一稱，普京周二將在莫斯科與威特科夫會面。烏方則由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫率領，他接替涉貪污的原首席談判代表，稱是次會談討論了烏克蘭的未來，亦表示會談成功和具成效，並感謝美國的支持，但無透露其他詳情。
俄烏戰爭｜魯比奧：仍有很多工作要做
美烏新一輪談判基於美國提出新的俄烏戰爭和平藍圖，有批評指美俄商討得出、最初的28點和平方案偏袒2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯，外洩內容令烏克蘭和其歐洲盟友感驚訝。美烏在佛州會談的一周前於瑞士日內瓦舉行會談，「修改」有關方案。魯比奧表示，周日佛州會談是為了建立道路以維持烏克蘭主權和獨立。他們知道困難重重，但保持樂觀，尤其會談已取得進展。魯比奧稱，協議條件不單只是結束戰鬥，還要為烏克蘭建立長期繁榮，這次會談奠定了基礎，但仍有很多工作要做。他又說，會談涉及很多環節，顯然還有另一方要參與，後者看法也必須納入考量。