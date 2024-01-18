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國際
2024-01-18 18:09:08

鯖魚劏開驚見逾200條寄生蟲！兩方法可殺 日本海獸胃線蟲感染個案增

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鯖魚內的寄生蟲在紫外燈下一目了然。(互聯網)

鯖魚內的寄生蟲在紫外燈下一目了然。(互聯網)

不少魚類體內都含有寄生蟲，魚生一旦未經妥善處理，隨時連寄生蟲也一併吃下肚。日媒報道，日本民眾近年感染「海獸胃線蟲」(Anisakis)個案趨升，而其中一種常見有蟲的魚類，是價廉物美的鯖魚。

根據厚生勞動省數據，日本全國因「海獸胃線蟲」引起的食物中毒案例呈增加趨勢。2019年全國有336宗、2020年為396宗、2021年為354宗，去年則增至578宗。有關統計只反映由醫療機構呈報的數字，有當地專家估計，日本每年發生「海獸胃線蟲」食物中毒的實際個案，介乎2,000至3,000宗。

其中長野縣衛生部門指，該縣每年都有「海獸胃線蟲」病例，去年亦至少有1宗，源頭懷疑是鯖魚。長野縣電視台長野放送(NBS)日前報道，宮崎大學醫學部感染病學的寄生蟲專家，在社交媒體發布了一段有關鯖魚的片段，引起關注。

魚生寄生蟲｜鯖魚內臟表面可藏500條「海獸胃線蟲」

該片段展示了鯖魚內臟寄生著200多條「海獸胃線蟲」，其體長約2厘米，寬約0.5毫米。據報有鯖魚體內甚至寄生了500條以上「海獸胃線蟲」，大多數寄生在內臟，但隨著時間的推移，也會移動到肌肉中。該片段旨在提高人們對「海獸胃線蟲」的認識。報道指，除鯖魚外，池魚及秋刀魚等魚生，亦是導致「海獸胃線蟲」食物中毒的常見原因。

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魚生寄生蟲｜如何殺死「海獸胃線蟲」

報道指，用醋、鹽、豉油或芥末去醃，都不能殺死「海獸胃線蟲」；而因「海獸胃線蟲」非常纖幼，進食時恐怕難以將其咬死。預防「海獸胃線蟲」的兩大方法是，用攝氏60度或以上溫度烹調食材至少1分鐘，又或在攝氏零下20度以下，冷藏食材至少24小時，家用冰箱通常最低只有零下18度，則要冷藏48小時以上。若食材要生吃(如魚生)，則最好事前以專用紫外光燈仔細檢查有否寄生蟲。

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