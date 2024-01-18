鯖魚劏開驚見逾200條寄生蟲！兩方法可殺 日本海獸胃線蟲感染個案增

鯖魚內的寄生蟲在紫外燈下一目了然。(互聯網)

不少魚類體內都含有寄生蟲，魚生一旦未經妥善處理，隨時連寄生蟲也一併吃下肚。日媒報道，日本民眾近年感染「海獸胃線蟲」(Anisakis)個案趨升，而其中一種常見有蟲的魚類，是價廉物美的鯖魚。

根據厚生勞動省數據，日本全國因「海獸胃線蟲」引起的食物中毒案例呈增加趨勢。2019年全國有336宗、2020年為396宗、2021年為354宗，去年則增至578宗。有關統計只反映由醫療機構呈報的數字，有當地專家估計，日本每年發生「海獸胃線蟲」食物中毒的實際個案，介乎2,000至3,000宗。