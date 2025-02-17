鯨魚一啖吞下橡皮艇男3秒吐出　專家：座頭鯨無牙亦吞不下人類(有片)

網上近日瘋傳一名男子划橡皮艇期間，意外遭1隻巨大的座頭鯨一口吞下，所幸3秒後男子又被鯨魚吐出，整個過程都被拍下，引起網民熱議。在鯨口逃生的男子事後透露，被鯨魚吞下的感覺就像陷入漩渦，以為會死。有專家則指出，座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，所以也不可能咬傷人，指一種情況其實更加危險。
綜合報道，智利24歲男子Adrián Simancas於8日與父親划橡皮艇到冰冷的麥哲倫海峽期間，發生被鯨魚吞下的驚險事件。Adrián憶述說，被吞下前眼前只能看到一片深藍色和白色，他在被吞下的那一瞬間忍不住閉上眼睛，被鯨魚吞進肚中後，Adrián說自己屏住呼吸，整個人就像陷入漩渦一直在旋轉。他當時心想：「鯨魚要吃了我，我就會死，我對此毫無辦法」。幸好，短短幾秒後鯨魚就把Adrián吐出去，Adrián說吐出去當下甚至沒有反應過來，只覺得救生衣的浮力回來了，重新把自己拉到水面上。
海洋生物學家：真正危險是人類過於靠近鯨魚
Adrián被鯨魚吞下又吐出的過程，被其父親艇上的攝錄機拍下，並在網上瘋傳。海洋生物學家María José Pérez Álvarez表示，其實座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，只有類似刷子的鯨鬚板來過濾食物，所以也不可能咬傷人。María指出，真正危險的其實是人類過於靠近鯨魚，可能會被鯨魚身體或尾巴掃到。座頭鯨身長約18公尺，任何無意碰撞都可能讓人類遭受重傷，因此，一般情況下絕不應該與座頭鯨如此近距離接觸。
智利法律規定，賞鯨必須距離鯨魚至少100米。Adrián與父親都強調他們沒有看到鯨魚，鯨魚是「突然出現」。但Adrián也保證，以後划船出海會留在較靠近海岸線的水域，採取更嚴格的安全措施。
Seorang pria ditelan paus... dan dimuntahkan kembali.— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) February 15, 2025
Adrian Simancas sedang berkayak bersama ayahnya di pesisir Patagonia, Cile, saat seekor paus bungkuk menelannya. "Awalnya, saya berpikir saya sudah mati. Tentu saja saya merasa sangat takut," kata Adrian. pic.twitter.com/EoW1lYyvuR