鯨魚一啖吞下橡皮艇男3秒吐出　專家：座頭鯨無牙亦吞不下人類(有片)

網上近日瘋傳一名男子划橡皮艇期間，意外遭1隻巨大的座頭鯨一口吞下，所幸3秒後男子又被鯨魚吐出，整個過程都被拍下，引起網民熱議。在鯨口逃生的男子事後透露，被鯨魚吞下的感覺就像陷入漩渦，以為會死。有專家則指出，座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，所以也不可能咬傷人，指一種情況其實更加危險。

綜合報道，智利24歲男子Adrián Simancas於8日與父親划橡皮艇到冰冷的麥哲倫海峽期間，發生被鯨魚吞下的驚險事件。Adrián憶述說，被吞下前眼前只能看到一片深藍色和白色，他在被吞下的那一瞬間忍不住閉上眼睛，被鯨魚吞進肚中後，Adrián說自己屏住呼吸，整個人就像陷入漩渦一直在旋轉。他當時心想：「鯨魚要吃了我，我就會死，我對此毫無辦法」。幸好，短短幾秒後鯨魚就把Adrián吐出去，Adrián說吐出去當下甚至沒有反應過來，只覺得救生衣的浮力回來了，重新把自己拉到水面上。