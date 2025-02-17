熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-17 12:33:00

鯨魚一啖吞下橡皮艇男3秒吐出　專家：座頭鯨無牙亦吞不下人類(有片)

分享：
鯨魚生吞橡皮艇男3秒吐出，專家：座頭鯨無牙亦吞不下人類。(X)

鯨魚生吞橡皮艇男3秒吐出，專家：座頭鯨無牙亦吞不下人類。(X)

adblk5

網上近日瘋傳一名男子划橡皮艇期間，意外遭1隻巨大的座頭鯨一口吞下，所幸3秒後男子又被鯨魚吐出，整個過程都被拍下，引起網民熱議。在鯨口逃生的男子事後透露，被鯨魚吞下的感覺就像陷入漩渦，以為會死。有專家則指出，座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，所以也不可能咬傷人，指一種情況其實更加危險。

綜合報道，智利24歲男子Adrián Simancas8日與父親划橡皮艇到冰冷的麥哲倫海峽期間，發生被鯨魚吞下的驚險事件。Adrián憶述說，被吞下前眼前只能看到一片深藍色和白色，他在被吞下的那一瞬間忍不住閉上眼睛，被鯨魚吞進肚中後，Adrián說自己屏住呼吸，整個人就像陷入漩渦一直在旋轉。他當時心想：「鯨魚要吃了我，我就會死，我對此毫無辦法」。幸好，短短幾秒後鯨魚就把Adrián吐出去，Adrián說吐出去當下甚至沒有反應過來，只覺得救生衣的浮力回來了，重新把自己拉到水面上。

adblk6
Adrián憶述說，被吞下前眼前只能看到一片深藍色和白色。(X) 所幸3秒後Adrián又被鯨魚吐出。(X) Adrián與父親都強調他們沒有看到鯨魚，鯨魚是「突然出現」。(X) Adrián說吐出去當下甚至沒有反應過來。(X) Adrián憶述說，被吞下前眼前只能看到一片深藍色和白色。(X) 海洋生物學家María José Pérez Álvarez表示，座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，所以也不可能咬傷人。(網上圖片)

海洋生物學家：真正危險是人類過於靠近鯨魚

Adrián被鯨魚吞下又吐出的過程，被其父親艇上的攝錄機拍下，並在網上瘋傳。海洋生物學家María José Pérez Álvarez表示，其實座頭鯨的食道很小，無法吞下人類，而且座頭鯨也沒有牙齒，只有類似刷子的鯨鬚板來過濾食物，所以也不可能咬傷人。María指出，真正危險的其實是人類過於靠近鯨魚，可能會被鯨魚身體或尾巴掃到。座頭鯨身長約18公尺，任何無意碰撞都可能讓人類遭受重傷，因此，一般情況下絕不應該與座頭鯨如此近距離接觸。

智利法律規定，賞鯨必須距離鯨魚至少100米。Adrián與父親都強調他們沒有看到鯨魚，鯨魚是「突然出現」。但Adrián也保證，以後划船出海會留在較靠近海岸線的水域，採取更嚴格的安全措施。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能