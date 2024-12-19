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國際
2024-12-19 15:13:00

鱷魚海邊咬走4孩之母　全村目睹死亡翻滾(有片/慎入)

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鱷魚海邊咬走4孩之母，全村目睹死亡翻滾。(X)

鱷魚海邊咬走4孩之母，全村目睹死亡翻滾。(X)

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印尼近年時有鱷魚襲擊人類事件。北蘇門答臘特洛島(Tello Island)日前一名育有4個孩子的母親在海邊洗腳時，慘遭一條長達5米的巨型鱷魚襲擊，不幸喪命，當地村民目睹整個事件，無不震驚恐懼。

綜合報道，46歲的Nurhawati Zihura是個4個孩子的母親，周二(17)早上到海邊洗腳，鱷魚卻突然從水中竄出，將她拖入海裡並施展「死亡翻滾」，讓婦人失去反抗能力。Zihura的尖叫聲驚動附近村民，目擊者描述當時的恐怖畫面：「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」大約1小時後，涉事巨鱷再次浮出水面，口中緊咬著Zihura的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終將遺體救上岸，當晚舉行喪禮。

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大約1小時後，涉事巨鱷再次浮出水面，口中緊咬著Zihura的遺體。(X) 事件發生後，當地警方和士兵展開行動，成功擊斃這條巨鱷。(X) 46歲死者親Nurhawati Zihura，是4個孩子的母親。(X)

專家：人類開發侵佔鱷魚棲息地

事件發生後，當地警方和士兵展開行動，成功擊斃這條巨鱷。Zihura的親屬感慨表示：「我們總以為靠近岸邊是安全的，但現在鱷魚愈來愈危險了。」

據國際自然保護聯盟(IUCN)的數據，過去10年間，印尼至少已發生1,000宗鱷魚襲擊事件，當中逾450人喪生，由於報告機制的不足，實際數字可能更高。有專家指出，近年來，印尼群島是14種鱷魚的家園，由於過度捕撈導致鱷魚的天然食物供應減少，加之沿海地區的開發侵住其棲息地，鱷魚活動範圍被迫向內陸推進，逐漸靠近人類村莊。

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