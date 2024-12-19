鱷魚海邊咬走4孩之母　全村目睹死亡翻滾(有片/慎入)

印尼近年時有鱷魚襲擊人類事件。北蘇門答臘特洛島(Tello Island)日前一名育有4個孩子的母親在海邊洗腳時，慘遭一條長達5米的巨型鱷魚襲擊，不幸喪命，當地村民目睹整個事件，無不震驚恐懼。

綜合報道，46歲的Nurhawati Zihura是個4個孩子的母親，周二(17日)早上到海邊洗腳，鱷魚卻突然從水中竄出，將她拖入海裡並施展「死亡翻滾」，讓婦人失去反抗能力。Zihura的尖叫聲驚動附近村民，目擊者描述當時的恐怖畫面：「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」大約1小時後，涉事巨鱷再次浮出水面，口中緊咬著Zihura的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終將遺體救上岸，當晚舉行喪禮。