鱷魚海邊咬走4孩之母　全村目睹死亡翻滾(有片/慎入)

印尼近年時有鱷魚襲擊人類事件。北蘇門答臘特洛島(Tello Island)日前一名育有4個孩子的母親在海邊洗腳時，慘遭一條長達5米的巨型鱷魚襲擊，不幸喪命，當地村民目睹整個事件，無不震驚恐懼。
綜合報道，46歲的Nurhawati Zihura是個4個孩子的母親，周二(17日)早上到海邊洗腳，鱷魚卻突然從水中竄出，將她拖入海裡並施展「死亡翻滾」，讓婦人失去反抗能力。Zihura的尖叫聲驚動附近村民，目擊者描述當時的恐怖畫面：「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」大約1小時後，涉事巨鱷再次浮出水面，口中緊咬著Zihura的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終將遺體救上岸，當晚舉行喪禮。
專家：人類開發侵佔鱷魚棲息地
事件發生後，當地警方和士兵展開行動，成功擊斃這條巨鱷。Zihura的親屬感慨表示：「我們總以為靠近岸邊是安全的，但現在鱷魚愈來愈危險了。」
據國際自然保護聯盟(IUCN)的數據，過去10年間，印尼至少已發生1,000宗鱷魚襲擊事件，當中逾450人喪生，由於報告機制的不足，實際數字可能更高。有專家指出，近年來，印尼群島是14種鱷魚的家園，由於過度捕撈導致鱷魚的天然食物供應減少，加之沿海地區的開發侵住其棲息地，鱷魚活動範圍被迫向內陸推進，逐漸靠近人類村莊。
Horrifying moment crocodile emerges with a mother-of-four in its jaws after dragging her to a death 'worse than any scene in hell'https://t.co/IEGFR6iEYY— Orin Ulysses Rascal (@ourascal) December 17, 2024
The 13ft reptile pounced on mother-of-four Nurhawati Zihura, 46, while she was washing her feet in the seawater next to her… pic.twitter.com/mRtvd6iZpu
Penangkapan buaya muara yang menjadi teror bagi warga Nias dan menyebabkan tewasnya Nurhawati akhirnya berhasil dilakukan. Buaya besar ini telah lama meneror kawasan tersebut, menyerang ternak dan warga. Setelah ditangkap, buaya tersebut diarak oleh warga sebagai simbol… pic.twitter.com/3e1lNl8otS— Garuda TV (@garudatvnews) December 18, 2024