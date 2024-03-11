熱門搜尋:
大嶼山地震 奧本海默 奧斯卡2024 23條立法 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 LOONG 9
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-11 17:51:58

鳥山明去世｜日本手語新聞轟「龜波氣功」 美國女主播穿悟空戰鬥服(有片)

分享：
鳥山明去世｜日本手語新聞轟「龜波氣功」 美國女主播穿悟空戰鬥服(有片)

鳥山明去世｜日本手語新聞轟「龜波氣功」 美國女主播穿悟空戰鬥服(有片)

《龍珠》及《IQ博士》作者、日本國寶級漫畫家鳥山明在本月1日因急性硬膜下血腫逝世，享年68歲，全球動漫球迷同感悲痛，亦成為日本國內外焦點新聞。日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。

日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。(影片截圖) 日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。(影片截圖) 日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。(影片截圖) 日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。(影片截圖)

有日本網民分享該台播報鳥山明去世消息時的畫面，當女主播工藤咲子講到「以漫畫《龍珠》廣為人知的鳥山明過世」的內容時，先指示畫面的資訊，再同步擺出龜波氣功手勢表達，成為日本網民熱話，大讚「這手勢根本是全世界通用的共同語言」、「第一次知道在手語中，可以用龜波氣功表達龍珠」，還有人說「居然用龜波氣功的手勢就可以傳達意思了」。

 

在美國路易斯安那州的地方電視台KMSS FOX 33，女主播Alexandra Meachum播報鳥山明去世消息時，更特意穿上代表孫悟空戰鬥服裝的橙色外衣及藍色內衣致敬。她自言一直是《龍珠》的超級粉絲。(影片截圖) 女主播Alexandra Meachum於去年萬聖節亦曾穿上另一主角比達的戰鬥服，亦有網民大讚其外形似《龍珠》大熱女角色「人造人18號」。(網上圖片) 女主播Alexandra Meachum於去年萬聖節亦曾穿上另一主角比達的戰鬥服，亦有網民大讚其外形似《龍珠》大熱女角色「人造人18號」。(網上圖片) 女主播Alexandra Meachum於去年萬聖節亦曾穿上另一主角比達的戰鬥服，亦有網民大讚其外形似《龍珠》大熱女角色「人造人18號」。(網上圖片) 女主播Alexandra Meachum於去年萬聖節亦曾穿上另一主角比達的戰鬥服，亦有網民大讚其外形似《龍珠》大熱女角色「人造人18號」。(網上圖片) 《龍珠》主角孫悟空、比達

另外在美國路易斯安那州雪薇波特的地方電視台KMSS FOX 33，女主播Alexandra Meachum播報鳥山明去世消息時，更特意穿上代表孫悟空戰鬥服裝的橙色外衣及藍色內衣致敬。她自言一直是《龍珠》的超級粉絲，「當我成長時，一直夢想成為超級撒亞人」，她於去年萬聖節亦曾穿上另一主角比達的戰鬥服，亦有網民大讚其外形似《龍珠》大熱女角色「人造人18號」。

全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受