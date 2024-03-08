鳥山明逝世｜全球動漫迷悼念「史上最成功漫畫家」　死訊登微博熱搜

68歲的日本知名漫畫家鳥山明今（8日）傳出逝世，消息一出震驚世界。不僅日本國內，多家外媒也紛紛報導，更稱他是「史上最成功的商業漫畫家」，足見其作品的全球影響力。

BBC：《龍珠》在全球大受歡迎

不僅日本國內媒體，外媒也紛紛報道了鳥山明的死訊。台灣東立出版社稍早Facebook專頁PO出「鳥山明老師訃聞」中文翻譯版本，並獻上無限哀悼。

《BBC》的報道提到，《龍珠》在全球各地非常受歡迎，更被改編成動畫與電影，是日本史上最具影響力和最暢銷的漫畫之一。韓媒《朝鮮日報》則在報道中將鳥山明稱為「史上最成功的商業漫畫家」；《韓聯社》則指出其《IQ博士》、《龍珠》等作品在韓國大受歡迎。