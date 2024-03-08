鳥山明逝世｜全球動漫迷悼念「史上最成功漫畫家」　死訊登微博熱搜

68歲的日本知名漫畫家鳥山明今（8日）傳出逝世，消息一出震驚世界。不僅日本國內，多家外媒也紛紛報導，更稱他是「史上最成功的商業漫畫家」，足見其作品的全球影響力。
BBC：《龍珠》在全球大受歡迎
不僅日本國內媒體，外媒也紛紛報道了鳥山明的死訊。台灣東立出版社稍早Facebook專頁PO出「鳥山明老師訃聞」中文翻譯版本，並獻上無限哀悼。
《BBC》的報道提到，《龍珠》在全球各地非常受歡迎，更被改編成動畫與電影，是日本史上最具影響力和最暢銷的漫畫之一。韓媒《朝鮮日報》則在報道中將鳥山明稱為「史上最成功的商業漫畫家」；《韓聯社》則指出其《IQ博士》、《龍珠》等作品在韓國大受歡迎。
累積閱讀量已達5.7億
「鳥山明去世」也一舉衝上內地微博熱搜第1名，累積閱讀量已達5.7億。另外包括「海賊王作者發文悼念鳥山明」、「龍珠」等詞條都名列排行榜。多家內媒、自媒體博主也紛紛發文回顧鳥山明的經典作品。
1955年4月5日出生在愛知縣名古屋的鳥山明，1978 年在《週刊少年 Jump》以短篇漫畫《奇異島》出道，隨後開始連載《IQ博士》，並在1981年被改編成動畫，大受歡迎。1984年開始連載《龍珠》，成為世界上受到喜愛的作品之一。2024年3月1日因「急性硬腦膜下血腫」辭世，享壽68歲。
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