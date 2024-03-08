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國際
2024-03-08 14:55:23

鳥山明逝世｜初出道獲恩師鼓勵「多畫一些給我」　永不氣餒成就《龍珠》經典

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鳥山明過世。（圖／翻攝自X）

《龍珠》作者鳥山明8日傳出病逝消息，消息一出令不少動漫迷感到震驚，事實上鳥山明兒時出身貧寒，不過他並無放棄自己的創作夢，在貴人的賞識之下畫出《龍珠》，最終成為國民級漫畫家。

學生時期就善於作畫

日本《集英社》今天證實，鳥山明因急性硬膜下血腫，已於1日病逝，但消息直到如今才公開，葬禮也已經舉行，僅邀近親出席，非常低調，也謝絕任何弔唁、奠儀與贈花。

事實上，鳥山明在學生時期就善於作畫，時常拿下校內獎項，童年時代最喜歡看漫畫書及觀賞動畫影集，到了小學高年級時代開始，興趣漸漸轉向電視連續劇產生、逐漸少接觸漫畫書及動畫片。

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連載11年成國民級漫畫家

到了1977年，鳥山明意外看到《週刊少年Magazine》雜誌正在徵選漫畫新人作品，接下來便展開創作生涯，儘管早期作品並未獲獎，但仍獲得恩師鳥嶋和彥的鼓勵：「現在雖然畫得不是那麼好，但是努力的話，將來會有成就的，再多畫一些傳給我吧。」

值得一提的是，鳥山明起初走紅的作品，其實是《IQ博士》，直到1984年開始《龍珠》後，才讓他成為國民級的漫畫家，沒想到這一連載就是11年，這個作品也被改編為動畫、遊戲、電影等衍生作品，全球各地也都有《龍珠》的粉絲。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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