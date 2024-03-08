鳥山明逝世｜初出道獲恩師鼓勵「多畫一些給我」　永不氣餒成就《龍珠》經典

《龍珠》作者鳥山明8日傳出病逝消息，消息一出令不少動漫迷感到震驚，事實上鳥山明兒時出身貧寒，不過他並無放棄自己的創作夢，在貴人的賞識之下畫出《龍珠》，最終成為國民級漫畫家。

學生時期就善於作畫

日本《集英社》今天證實，鳥山明因急性硬膜下血腫，已於1日病逝，但消息直到如今才公開，葬禮也已經舉行，僅邀近親出席，非常低調，也謝絕任何弔唁、奠儀與贈花。

事實上，鳥山明在學生時期就善於作畫，時常拿下校內獎項，童年時代最喜歡看漫畫書及觀賞動畫影集，到了小學高年級時代開始，興趣漸漸轉向電視連續劇產生、逐漸少接觸漫畫書及動畫片。