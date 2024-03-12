鳥山明逝世｜原接受東京動畫獎終身成就獎 鳥山明最後感言：對健康沒信心

創作《龍珠》、《IQ博士》的日本國寶級漫畫家作者鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫逝世，終年68歲。鳥山明原定於剛舉行的年度日本動畫盛宴「東京動畫獎」上台領取終身成就獎，場刊登出他的得獎感言，自言「我不知道還能做多少，因為對自己的健康不是很有信心，可能是因為年輕時的生活方式。」

鳥山明表示，自己對動畫一直沒太大的興趣，即使作品被製作成動畫，也不好意思承認看得不多，笑言對獲終身成就獎感尷尬。他回憶在約10年前，突然被要求修訂一些龍珠動畫電影的劇本，自己畫了一些角色與背景的簡單設計，當時他在想，「我可以把困難的部分留給工作人員了（笑)」。

全程參與新動畫《龍珠DAIMA》

鳥山明提及將於今年秋季播放的龍珠新動畫系列《龍珠DAIMA》，他透露剛開始的時候自己並不在計劃當中，但由於自己時不時地提供了一些意見，最終在不知不覺中深度參與了這個項目，「我不僅參與了編寫整個故事情節，還參與世界觀、角色與機械設計等」，他希望大家會喜歡觀看，「我相信該系列不僅緊張刺激，而且內容豐富」。

年輕時生活方式拖累健康 「不知道還能做多少」

最後鳥山明自言不知道還能做多少，「因為我對自己的健康不是很有信心，可能是因為我年輕時的生活方式所導致，但我會盡力創作出更多有趣的作品，所以請繼續支持我！」