鳥山明逝世｜日本手語新聞轟「龜波氣功」 美國女主播穿悟空戰鬥服(有片)

《龍珠》及《IQ博士》作者、日本國寶級漫畫家鳥山明在本月1日因急性硬膜下血腫逝世，享年68歲，全球動漫球迷同感悲痛，亦成為日本國內外焦點新聞。日本NHK教育頻道於手語新聞報道有關消息時，直接使出《龍珠》主角孫悟空招式「龜波氣功」來代表《龍珠》，引起熱話。

有日本網民分享該台播報鳥山明去世消息時的畫面，當女主播工藤咲子講到「以漫畫《龍珠》廣為人知的鳥山明過世」的內容時，先指示畫面的資訊，再同步擺出龜波氣功手勢表達，成為日本網民熱話，大讚「這手勢根本是全世界通用的共同語言」、「第一次知道在手語中，可以用龜波氣功表達龍珠」，還有人說「居然用龜波氣功的手勢就可以傳達意思了」。