鳥山明逝世｜《海賊王》尾田榮一郎撰文悼好友：是您讓我看見夢想

日本漫畫《龍珠》作者鳥山明驚傳逝世，享壽68歲。而與他亦師亦友的《海賊王》作者尾田榮一郎，隨即在官網發布悼念聲明，傾訴失去好友的悲痛。 《週刊少年JUMP》官網8日宣布，日本傳奇漫畫家鳥山明1日因急性硬腦膜下血腫逝世，葬禮也已經圓滿結束，而且依照鳥山明與家屬意願，謝絕一切弔信、奠儀與贈花。而《海賊王》作者尾田榮一郎也隨即在官網發布500字的悼念聲明。 以下為全文聲明： 您太早離開了，在我心裏留下好大的空洞。一想到無法再見面，悲傷就如潮水般湧來。

我從小就非常崇拜您，還記得您第一次叫我的名字、並稱我和岸本齊史（火影忍者作者）是朋友，回家的路上我們欣喜若狂，當時的喜悅我至今印象深刻。 我甚至記得我們最後一次談話，在那個被認為看漫畫會變笨蛋的年代，是您無怨無悔接棒，創造出大人小孩都能享受漫畫的年代。是您讓我知道用漫畫也可以完成偉大的事，能走向世界、是您讓我看見夢想。一路上看著您如英勇的英雄一路向前。