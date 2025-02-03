鳥界最高齡產婦　74歲信天翁生蛋　將第30次做媽媽(有片)

全球已知最老的野生鳥類、74歲的黑背信天翁「智慧」(Wisdom)，早前被發現產下一隻蛋，預計在未來幾個月內迎接BB，令牠成為鳥界的最高齡產婦，亦是牠鳥生中第30次當媽媽。就連從艾森豪(Dwight David Eisenhower)總統時間開始追蹤「智慧」的專家都驚嘆不已。

綜合報道，「智慧」1956年約5歲時被發現，亦即是美國第34任總統艾森豪(Dwight David Eisenhower)在任期間，「智慧」如今已74歲；報道提到，信天翁的壽命一般只有12到40年。11月27日，「智慧」在美國夏威夷的國家野生動物保護區(Midway Atoll National Wildlife Refuge)產下一顆蛋，研究人員表示，他們對這顆蛋在約2個月後孵化感到樂觀，這將是「智慧」第30次當媽媽。網上影片顯示，孵蛋的信天翁，正是現年74歲的「智慧」。