鳥界最高齡產婦　74歲信天翁生蛋　將第30次做媽媽(有片)

全球已知最老的野生鳥類、74歲的黑背信天翁「智慧」(Wisdom)，早前被發現產下一隻蛋，預計在未來幾個月內迎接BB，令牠成為鳥界的最高齡產婦，亦是牠鳥生中第30次當媽媽。就連從艾森豪(Dwight David Eisenhower)總統時間開始追蹤「智慧」的專家都驚嘆不已。
綜合報道，「智慧」1956年約5歲時被發現，亦即是美國第34任總統艾森豪(Dwight David Eisenhower)在任期間，「智慧」如今已74歲；報道提到，信天翁的壽命一般只有12到40年。11月27日，「智慧」在美國夏威夷的國家野生動物保護區(Midway Atoll National Wildlife Refuge)產下一顆蛋，研究人員表示，他們對這顆蛋在約2個月後孵化感到樂觀，這將是「智慧」第30次當媽媽。網上影片顯示，孵蛋的信天翁，正是現年74歲的「智慧」。
專家：我頭髮變白了 「智慧」卻跟1956年一樣
美國魚類暨野生動物管理局表示，「智慧」大部分時間都在海上度過，估計牠已經飛行了約370萬英里(約595萬公里)。雖然信天翁通常終身配對，但如果伴侶死亡，牠們會找新伴侶繁殖。野生動物生物學家Jonathan Plissner告訴英國廣播公司(BBC)，「智慧」這個年紀還能產蛋非常罕見，他指出：「鳥類的平均存活年齡接近30歲，牠(智慧)是獨一無二的，我們不知道有任何其他鳥類的年齡能接近牠，第二老的也只有45歲。」他認為，「智慧」已經比至少3個伴侶活得更久。
1956年，時年40多歲的地質勘探局工作人員Chandler Robbins給「智慧」繫上標牌；2001年又發現「智慧」並幫助地質勘探局確定這隻鳥的年齡，同時按記錄追蹤牠的繁殖習性。他表示，「在我年齡變老、頭髮變白，只能在拐杖的幫助下四處活動時，『智慧』看起來與我標記牠的那天一模一樣。」