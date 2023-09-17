鳳凰衛視記者英語提問遭打斷　委內瑞拉總統馬杜羅促說普通話：這是新世界

記者陳怡伶／綜合報道

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）時隔5年再次出訪大陸，他14日在委內瑞拉駐華使館出席記者會時，意外發生小插曲。一位香港記者用英語提問時，但由於當時沒有英語翻譯，提問因此被工作人員打斷，馬杜羅反應迅速請對方「說普通話」，以幽默緩解尷尬。

「這裏沒有英語翻譯」

據記者會影片，一名香港《鳳凰衛視》的男記者用流利英語發問到一半時，突然被工作人員打斷，記者一時間略顯茫然地看向四周。這時，馬杜羅以幽默緩解尷尬氣氛，笑着以西班牙語表示：「請用普通話提問吧，這裏沒有英語翻譯。」他補充道：「這是一個新世界」。這一番話讓記者笑了出來，現場也傳出一陣笑聲。

據悉，委內瑞拉過去曾受到西班牙殖民，獨立建國後也將西班牙語訂為官方語言。