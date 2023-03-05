鹿兒島縣諏訪之瀨島火山5日噴發25次 氣象部門上調警戒級別

日本放送協會(NHK)、TBS電視台、日本氣象新聞(Weathernews)等報道，諏訪之瀨島御岳當地時間周日(5日)上午6時20分左右發生爆裂式噴發，噴煙高度達火山口上方約500米。日本政府上午6時40分已在首相官邸危機管理中心開設「情報聯絡室」，負責蒐集相關資訊及警戒工作。

日本近年幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，最近5來已噴發25次，當地氣象部門決定提升警戒級別至3級，實施入山管制，並呼籲民眾留意體積大的飛石。

當局啟動入山管制

由於諏訪之瀨島上的火山活動頻繁，當地氣象部門已將火山噴發警戒級別提高至3級，啟動入山管制。

氣象部門表示，諏訪之瀨島上的御岳，從本月2日起噴發次數漸增，近5天累計噴發25次，因此周日上午6時40分調升噴發警戒級別，從原本的火山口周邊管制提高為實施入山管制。

氣象部門並呼籲，民眾須注意火山口半徑約2公里內可能出現體積大的飛石。