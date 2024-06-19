麥加高溫飆至51.8度 至少550朝聖者熱死 非法朝聖奪命

沙特阿拉伯外交官員周二(18日)表示，至少有550人在今年的麥加朝聖期間死亡，突顯了朝聖活動再次在酷熱天氣下進行的艱辛。麥加大清真寺周一氣溫升至攝氏51.8度。

沙特外交人員表示，至少有323人是來自埃及的朝聖者，多數因酷熱相關疾病而死亡。其中一名外交官指，「所有(埃及)人都是因高溫致死，除了一人因在輕度的人群推擠中受傷喪命」，此數字來自麥加穆艾塞姆(Al-Muaisem)地區的醫院殮房。

各國至少577名朝聖者喪命

沙特外交官還說，至少60名約旦人死亡，高於約旦當局周二較早時公布的41人。報道指，加上最新數字，各國至今通報的死亡人數多達577人。