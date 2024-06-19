麥加高溫飆至51.8度 至少550朝聖者熱死 非法朝聖奪命

沙特阿拉伯外交官員周二(18日)表示，至少有550人在今年的麥加朝聖期間死亡，突顯了朝聖活動再次在酷熱天氣下進行的艱辛。麥加大清真寺周一氣溫升至攝氏51.8度。
沙特外交人員表示，至少有323人是來自埃及的朝聖者，多數因酷熱相關疾病而死亡。其中一名外交官指，「所有(埃及)人都是因高溫致死，除了一人因在輕度的人群推擠中受傷喪命」，此數字來自麥加穆艾塞姆(Al-Muaisem)地區的醫院殮房。
各國至少577名朝聖者喪命
沙特外交官還說，至少60名約旦人死亡，高於約旦當局周二較早時公布的41人。報道指，加上最新數字，各國至今通報的死亡人數多達577人。
沙特外交官指，穆艾塞姆醫院接收的遺體總數為550具。這裡是麥加最大的殮房之一。
穆斯林到麥加朝聖是宗教義務
路透社指，穆斯林到位於沙特阿拉伯的麥加朝聖，是全球規模最大的集體聚會，也是身體健全、經濟上負擔得起的穆斯林一生中必須完成一次的宗教義務。
麥加朝聖受全球暖化影響
過去30年，前往麥加朝聖期間的種種人踩人、帳棚火災和其他意外事故，造成數以百計朝聖者死亡。今年的朝聖活動於本月14日展開，至19日結束。
根據沙特上月發表的一項研究，穆斯林朝聖活動愈來愈受全球暖化影響，研究顯示，儀式舉行地區的氣溫每10年上升攝氏0.4度。沙特國家氣象中心指出，麥加大清真寺本周二的氣溫升至攝氏51.8度。
180萬人到麥加朝聖
沙特當局早前指，約有180萬名朝聖者參與今年的活動，其中160萬人來自國外。
每年都有數以萬計朝聖者企圖透過非正規途徑前去麥加，因為他們無法負擔官方朝聖簽證手續的高昂費用。這導致未經登記的朝聖者面臨因酷熱致命風險，因為他們無法使用沙特當局在朝聖路線上提供的空調設施。