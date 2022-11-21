麥卡錫指若當選眾議院議長　將設中國問題特別委員會

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)批評拜登政府對抗中國不力，他若當選眾議院議長，將設立中國問題特別委員會，亦會阻止據報中國政府在美國境內多個城市設立未經授權的「警察站」。他又表明會將部分民主黨議員逐出眾議院的重要委員會。

麥卡錫又表明會信守承諾，將部分民主黨議員逐出眾議院的重要委員會，被點名的對象包括眾院情報委員會主席Adam Schiff、情報委員會成員Eric Swalwell及外交事務委員會成員Ilhan Omar。

共和黨在期中選舉取得微弱優勢，重奪眾議院掌控權，麥卡錫有望當選眾議院議長。麥卡錫接受霍士新聞(Fox News)訪問時表示，中國是竊取知識產權的第一大國，將制止有關情況，不再任由拜登政府坐視不理。

麥卡錫指共和黨會阻止在美未經授權警察站

另外，對於美國聯邦調查局(FBI)局長日前指，美國關注中國政府在美國境內多個城市設立未經授權的「警察站」，麥卡錫指，共和黨亦會阻止這些在美國的警察局。有報告指，中國利用海外服務站向當地中國公民施壓，強迫他們回國接受刑事指控。

在北京，中方稱相關設施是僑胞服務站，是協助海外僑胞解決困難，包括辦理駕駛證換領等業務。