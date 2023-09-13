麥卡錫：美眾院將對拜登展開彈劾調查　白宮：最差的政治操弄

美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)宣布，已指示眾議院的委員會就總統拜登一家涉及的貪腐行為展開彈劾調查。
麥卡錫接受記者訪問時說，有證據顯示總統一家獲拜登自己政府的特殊待遇，同時，有濫用權力、妨礙司法及腐敗，需要眾議院進一步調查。他已指示眾議院委員會對拜登展開正式彈劾調查，由眾議院監督委員會主席科默領導，相信拜登願意回答調查所涉及的問題和指控，調查行動應該引起所有美國人的關注，只要有證據，委員會的調查行動就會指去任何地方。
白宮：最差的政治操弄
白宮形容麥卡錫的作為是「最差的政治操弄」。白宮發言人Ian Sams在聲明中指，眾議院共和黨人早已對拜登進行9個月的調查，沒有發現任何不當行為的證據。
拜登次子亨特(Hunter Biden)涉及逃稅及非法擁有槍械指控，早前與司法部達成認罪協議，但法官拒絕接納協議後，亨特可能於本月底前被起訴；拜登被指曾牽涉亨特在外國的商業事務。美國白宮發言人批評麥卡錫啟動彈劾調查是最糟糕的極端政治，並指，共和黨人過去的調查未發現拜登有不當行為的證據。根據程序，若彈劾調查認定總統有違法行為，應起草彈劾條款提出指控，通過彈劾需得到眾議院簡單多數議員贊成及至少三分二參議員支持。