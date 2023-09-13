麥卡錫：美眾院將對拜登展開彈劾調查　白宮：最差的政治操弄

麥卡錫接受記者訪問時說，有證據顯示總統一家獲拜登自己政府的特殊待遇，同時，有濫用權力、妨礙司法及腐敗，需要眾議院進一步調查。他已指示眾議院委員會對拜登展開正式彈劾調查，由眾議院監督委員會主席科默領導，相信拜登願意回答調查所涉及的問題和指控，調查行動應該引起所有美國人的關注，只要有證據，委員會的調查行動就會指去任何地方。

白宮：最差的政治操弄

白宮形容麥卡錫的作為是「最差的政治操弄」。白宮發言人Ian Sams在聲明中指，眾議院共和黨人早已對拜登進行9個月的調查，沒有發現任何不當行為的證據。

拜登次子亨特(Hunter Biden)涉及逃稅及非法擁有槍械指控，早前與司法部達成認罪協議，但法官拒絕接納協議後，亨特可能於本月底前被起訴；拜登被指曾牽涉亨特在外國的商業事務。美國白宮發言人批評麥卡錫啟動彈劾調查是最糟糕的極端政治，並指，共和黨人過去的調查未發現拜登有不當行為的證據。根據程序，若彈劾調查認定總統有違法行為，應起草彈劾條款提出指控，通過彈劾需得到眾議院簡單多數議員贊成及至少三分二參議員支持。