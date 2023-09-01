麥康奈爾僵住30秒　國會醫生：屬腦震盪康復期徵狀 (有片)

美國參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)年屆81歲，他繼7月26日在國會山莊見記者時突然僵住眼望前方之後，周三在肯塔基州出席活動見記者時，再次突然僵住30秒，引起外界關注其身體狀況。美國國會醫生莫納漢發表聲明，指與麥康奈爾團隊討論及評估周三發生的事件後，認為麥康奈爾可繼續按日程工作，又說在腦震盪康復過程中偶爾會出現頭暈徵狀，並不罕見，可以理解為脫水所致。

在周三，麥康奈爾被記者追問會否在2026年競逐連任，他突然不動，也沒有說話。麥康奈爾先是叫記者重覆他的問題，然後瞪眼望著前方約10秒。站在前排的助手問他是否聽不見問題，並重覆記者的提問一次。麥康奈爾沒有回答，那名助手走到他身旁，並向在場記者說暫停一下，麥康奈爾繼續張眼注視前方，他沉默不說話足足30秒。

辦公室稱麥康奈爾感到短暫眩暈

麥康奈爾的辦公室事後稱，他當時感到短暫眩暈。在7月發生同類事件時，他助手也說他當時突感頭暈。麥康奈爾3月在酒店出席一個晚宴後因跌倒撞及頭部，出現腦震盪和斷肋骨，休養近6星期。重返參議院工作後，他腳步變得更緩慢，發言時也常停頓。麥康奈爾於1984年首度當選參議員，並自2007年起擔任共和黨的國會領袖。