麥康奈爾見記者再次離奇僵住 不動30秒(有片)

美國參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)已屆81歲高齡，其健康情況再成焦點。他繼7月26日在國會山莊見記者時突然離奇僵住眼望前方後，周三在肯塔基州出席活動時，被記者追問會否在2026年競逐連任，他再次像被「點穴」般不動，也沒有說話。麥康奈爾先是叫記者重覆他的問題，然後瞪眼望著前方約10秒。站在前排的助手問他是否聽不見問題，並重覆記者的提問一次。 麥康奈爾沒有回答，那名助手走到他身旁，並向在場記者說暫停一下，麥康奈爾繼續張眼注視前方，他沉默不說話足足30秒。

麥康奈爾｜共和黨人已有聲音要求辭職 出現異樣前，麥康奈爾已發表了20分鐘講話，談及參議院放完暑假後即將展開的新會期，還開玩笑說，他的工作像墓地管理員，「所有人在你之下，卻沒有人聽你說話。」之後到記者提問環節，便發生「僵住」事件，最終他在離開會場前回答多兩個問題，但並無回應會否在2026年競逐連任的提問，似乎難以回答此問題。據悉，麥康奈爾接二連三出現健康狀況，有人質疑他能否應付參議院繁忙的秋季議程，共和黨已有聲音要求他辭職，由其他黨人接任完成其2026年屆滿的任期。