麥樂雞甜酸醬其實是一種生果味　澳洲男聽了超崩潰(有片)

澳洲墨爾本一名電台主持係麥樂雞超級粉絲，更喜歡沾上所配的「甜酸醬」(Sweet 'n' Sour) ，豈料拍檔卻令他對甜酸醬的喜愛「幻滅」；對方指出甜酸醬其實是一種生果味，而且還是他不喜歡的生果，導致他超崩潰。不少聽眾也不知道甜酸醬的真正味道，知道後令他們不再愛甜酸醬了。
麥樂雞甜酸醬｜網民感驚訝：一早已知是這種果味
在早晨節目中，女主持Lauren Phillips為另一主持Jason Hawkins叫麥樂雞外賣速遞，還配有他喜愛的醬汁「甜酸醬」。片段可見，Jason聽後興奮到拍枱凳，又說：「這是美好的一天。」這時Lauren出招了，叫他將麥樂雞沾上其喜愛的甜酸醬食，並問他是否知道麥樂雞甜酸醬的真正味道是甚麼，又叫他想像自己是烹飪節目比賽的評判給予食評。Jason很搞笑地說，「甜，還有酸。」但他開心地食著甜酸醬配麥樂雞時，Lauren問「你信唔信這其實是杏桃(apricot)味道？」Jason頓時晴天霹靂，立即「謝晒皮」地說：「我討厭杏桃……我現在食出是杏桃了」，並將食了一半的麥樂雞拋開，「味道真的像杏桃，我寧願不知道食落口的是甚麼」。
有不少網民像Jason不知道甜酸醬是杏桃味，稱「我的天，我媽媽一直煮杏桃雞。」另一人說，「杏桃味與雞很配，聽落有道理。」也有人說，就像發現凱撒沙律醬用甚麼做，令他再也不喜歡。但也有網民說，多年前已知道麥樂雞甜酸醬的真正味道，「為何大家不知道」。另一人說，「甜酸醬其本成份是杏桃果醬加白醋。」