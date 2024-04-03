麥當勞愚人節推「最棒便當」　有網民真的買到引爆熱議

一年一度的愚人節，是許多店家大展創意的最佳日子，日本的麥當勞就在這天，宣布推出「麥之內便當」，原本只是跟消費者開的玩笑，沒想到卻有顧客，真的一一購買，將此便當真實還原，吸引超過10萬網友點讚。

日本麥當勞官方，1日在社群平台X上，宣布將販售「麥之內便當（マックの内弁当）」，從圖片中可以看到，便當內有毛豆玉米、蘋果批、薯條、麥樂雞和BIC MAC巨無霸漢堡，配文寫下「最棒的午餐麥之內便當現正販賣中！」 不過發文後，許多敏銳的網友，馬上發現這是麥當勞的愚人節玩笑，沒有輕易上當，不過這件事卻出現了驚喜插曲！一位名叫Kazuho Oku的顧客，看到麥當勞的貼文後覺得很有趣，突發奇想決定「化虛假為現實」，實際到麥當勞門市，將圖片上的餐點一一購買後，再將它們重新擺盤，讓「麥之內便當」變成真的。