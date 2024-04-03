麥當勞愚人節推「最棒便當」　有網民真的買到引爆熱議

一年一度的愚人節，是許多店家大展創意的最佳日子，日本的麥當勞就在這天，宣布推出「麥之內便當」，原本只是跟消費者開的玩笑，沒想到卻有顧客，真的一一購買，將此便當真實還原，吸引超過10萬網友點讚。
日本麥當勞官方，1日在社群平台X上，宣布將販售「麥之內便當（マックの内弁当）」，從圖片中可以看到，便當內有毛豆玉米、蘋果批、薯條、麥樂雞和BIC MAC巨無霸漢堡，配文寫下「最棒的午餐麥之內便當現正販賣中！」
不過發文後，許多敏銳的網友，馬上發現這是麥當勞的愚人節玩笑，沒有輕易上當，不過這件事卻出現了驚喜插曲！一位名叫Kazuho Oku的顧客，看到麥當勞的貼文後覺得很有趣，突發奇想決定「化虛假為現實」，實際到麥當勞門市，將圖片上的餐點一一購買後，再將它們重新擺盤，讓「麥之內便當」變成真的。
總計69港元
Kazuho Oku透露，當時是秉持著「如果你沒賣，那我就做一個吧！」的想法，將餐點分開購買後帶到公司，雖然辦公室沒有便當盒，但有一個非常適合的方形盤子，得以拍出相似照片。
至於價格部分，Kazuho Oku買了650日圓（約33.53港元）的「巨無霸套餐」（內含巨無霸、毛豆玉米、可口可樂）和550日圓（約28.37港元）的「麥樂雞快樂套餐」（內含5塊麥樂雞，薯條、蘋果汁）和單點140日圓的蘋果派（約7.22港元）才將品項湊齊，總計花費1340日圓（約69.13港元）。
照片上傳後，吸引超過10萬網友點讚留言，許多人大讚他「有創意」「太有執行力了！」還有人詢問「吃完後感想如何」，Kazuho Oku則回應「分量太多了，不建議一個人吃」。
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