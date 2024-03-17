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國際
2024-03-17 09:15:19

麥當勞系統故障波及全球多地分店　資訊總監：不涉黑客攻擊

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麥當勞系統故障波及全球多地分店　資訊總監：不涉黑客攻擊

麥當勞15日遭遇系統故障，導致全球各地分店的線上訂餐系統故障，受影響的地區包括了美國、澳洲、日本、香港、英國以及台灣等等。

麥當勞全球首席資訊總監賴斯（Brian Rice）在官網上發布聲明表示，美東時間凌晨1點左右麥當勞經歷了全球技術系統中斷，「但我們很快就發現並解決了此一問題」。

手寫指示給廚房同事

聲明中表示，這次的全球大故障並不是網絡安全事件直接造成的，而是由第三方供應商在配置更改期間引起的問題。

與此同時，麥當勞日本公司於X平台上發文表示，全國許多門市暫時停止營業。而在倫敦一家麥當勞的工作人員則說，當地時間早上6點到7點系統出現故障，他們必須親自點餐，並手寫下來告訴廚房裏的同事要做甚麼。

麥當勞在社交網站表示，由於電腦系統發生故障，手提電話應用程式(App)及自助點餐機暫停服務。(羅錦鴻攝) 麥當勞在社交網站表示，由於電腦系統發生故障，手提電話應用程式(App)及自助點餐機暫停服務。(本報攝) 麥當勞在社交網站表示，由於電腦系統發生故障，手提電話應用程式(App)及自助點餐機暫停服務。(本報攝) 麥當勞在社交網站表示，由於電腦系統發生故障，手提電話應用程式(App)及自助點餐機暫停服務。(本報攝)

在多個中東市場受抵制

台灣麥當勞官網則發出公告表示：「為持續提供更好的服務品質，麥當勞『24hr歡樂送』進行系統維護中，網路（絡）與電話訂餐將暫停服務。造成您的不便，敬請見諒。」包括外送平台也都暫停服務。其他包括澳洲和泰國也都傳出災情。

這次的故障也加劇了麥當勞今年開局的不穩定。在上個月最新的收益報告中，麥當勞表示，中東戰爭對他們造成極大影響，並且可能還會持續。因為他們和其他美國企業一樣，在該地區的多個市場都受到抵制。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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