麵包藏刀片　德州33歲女子涉案被捕（有片）

美國一名33歲德州女子Camille Benson涉嫌在密西西比州比洛克西的兩間沃爾瑪（Walmart ）超市的麵包中惡意混入剃鬍刀片，目前她已被捕並被控企圖造成嚴重傷亡罪名，保釋金高達10萬美元。

據美聯社報道，事件起因於有多名顧客向沃爾瑪超市回報，稱購買麵包後發現剃鬍刀片。根據警方調查，首宗案例發生在12月5日，當時一名顧客在沃爾瑪超市購買的麵包中發現刀片，並向員工舉報。

12月5日起接連發生

類似情況在12月8日再度發生，一名在沃爾瑪超市購買麵包的消費者同樣發現產品遭到惡意破壞。執法官員指出，12月14日又有顧客向沃爾瑪投訴後，店員立即檢查商品，發現更多麵包遭到破壞，警方隨即在12月15日接獲正式報案。