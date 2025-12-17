麵包藏刀片　德州33歲女子涉案被捕（有片）

美國一名33歲德州女子Camille Benson涉嫌在密西西比州比洛克西的兩間沃爾瑪（Walmart ）超市的麵包中惡意混入剃鬍刀片，目前她已被捕並被控企圖造成嚴重傷亡罪名，保釋金高達10萬美元。
據美聯社報道，事件起因於有多名顧客向沃爾瑪超市回報，稱購買麵包後發現剃鬍刀片。根據警方調查，首宗案例發生在12月5日，當時一名顧客在沃爾瑪超市購買的麵包中發現刀片，並向員工舉報。
12月5日起接連發生
類似情況在12月8日再度發生，一名在沃爾瑪超市購買麵包的消費者同樣發現產品遭到惡意破壞。執法官員指出，12月14日又有顧客向沃爾瑪投訴後，店員立即檢查商品，發現更多麵包遭到破壞，警方隨即在12月15日接獲正式報案。
警方已發布新聞稿，緊急呼籲所有曾在沃爾瑪門市購買麵包的顧客務必仔細檢查產品，並立即通報任何異常發現。比洛克西警察局強調，經過調查後認為沒有其他商店成為攻擊目標。
設全額退款
沃爾瑪公司發表聲明回應：「顧客的健康和安全始終是我們的首要任務。我們已將比洛克西受影響門市所有可能受影響的商品下架，並徹底檢查。我們感謝執法部門的迅速行動，並將繼續配合他們的調查。」該公司同時表示，如果顧客購買的產品包裝已被破壞，請立即停止食用，並可前往當地的沃爾瑪門市辧理全額退款。
