麻省傻傻哈士奇被誤認是野狼 慘遭動物管理員射殺 主人又嬲又心痛

冇陰公……美國麻省一名男子養的可愛哈士奇被郊野管理員誤認是野狼，慘遭開槍射殺，男子既震驚又憤怒，痛心表示「狗狗才11個月大，他們竟射殺牠」。
《紐約郵報》等媒體報道，事發於麻省諾斯布里奇(Northbridge)市郊，警方本月19日接獲民眾報案，指在住宅後院發現野狼蹤跡，警員與野生動物管理部門人員立即前往查看。一行人到達現場，聽到有女子慘叫，在叢林又發現一隻疑似具有威脅性的動物，野生動物管理部門人員即開槍射殺。其後經檢查屍體，才發現是一隻寵物犬。
麻省沒有野狼？
主人拉姆福德(Kirk Rumford)表示，遭射殺的哈士奇名叫Odin，是11個月大的幼犬，他批評警方做法不當，指警方當時若認為有危險，應採取非致命的方法，而非開槍。更離譜的是，他的狗狗根本長得不像野狼，加上麻省境內沒有野狼。
主人：哈士奇是「可愛的笨蛋」
拉姆福德形容Odin是「可愛的笨蛋」，「我的狗狗一點都沒有攻擊性，牠傻頭傻腦，從來沒露出過牙齒」。他平時常帶Odin去公園玩，牠很喜歡和其他狗狗一起玩。
警方會負責狗狗殮葬費
警方承認「事件是可怕的錯誤」，開槍的管理人員也喜歡動物，發生這樣的事，他也十分自責。警方表示，會做盡力善後，包括支付狗狗的殮葬費，但涉事的管理員不會受處分，要避免同類事件發生，主人應好好約束自己的狗隻。