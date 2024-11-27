麻省傻傻哈士奇被誤認是野狼 慘遭動物管理員射殺 主人又嬲又心痛

冇陰公……美國麻省一名男子養的可愛哈士奇被郊野管理員誤認是野狼，慘遭開槍射殺，男子既震驚又憤怒，痛心表示「狗狗才11個月大，他們竟射殺牠」。

《紐約郵報》等媒體報道，事發於麻省諾斯布里奇(Northbridge)市郊，警方本月19日接獲民眾報案，指在住宅後院發現野狼蹤跡，警員與野生動物管理部門人員立即前往查看。一行人到達現場，聽到有女子慘叫，在叢林又發現一隻疑似具有威脅性的動物，野生動物管理部門人員即開槍射殺。其後經檢查屍體，才發現是一隻寵物犬。