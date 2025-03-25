黃仁勳做過洗碗工　美連鎖快餐Danny’s推Nvidia早餐(有片)

Nvidia聯合創辦人及行政總裁黃仁勳多次提到，自己曾經在美國連鎖快餐廳Denny's當洗碗工。Denny's日前推出限時「Nvidia早餐」(Nvidia Breakfast Bytes)，稱「靈感源自傳奇，為飢餓而生」(Inspired by a legend, build for hunger)提及與黃仁勳的不解之緣，並指顧客現在可以在餐廳享用「天才早餐」。

綜合報道，Denny's「Nvidia早餐」包括4條香腸和4塊Denny's 招牌的牛油牛奶鬆餅，卡路里有520卡，價格只要4.93美元(約38.3港元)。Denny's建議享用這份早餐的最好的吃法是把一根香腸放到鬆餅上，用鬆餅將香腸捲起來，再澆上糖漿就可以食。