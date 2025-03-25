熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-25 14:15:00

黃仁勳做過洗碗工　美連鎖快餐Danny’s推Nvidia早餐(有片)

分享：
黃仁勳做過洗碗工，美連鎖快餐Danny’s推Nvidia早餐。(X)

黃仁勳做過洗碗工，美連鎖快餐Danny’s推Nvidia早餐。(X)

adblk5

Nvidia聯合創辦人及行政總裁黃仁勳多次提到，自己曾經在美國連鎖快餐廳Denny's當洗碗工。Denny's日前推出限時「Nvidia早餐」(Nvidia Breakfast Bytes)，稱「靈感源自傳奇，為飢餓而生」(Inspired by a legend, build for hunger)提及與黃仁勳的不解之緣，並指顧客現在可以在餐廳享用「天才早餐」。

綜合報道，Denny'sNvidia早餐」包括4條香腸和4Denny's 招牌的牛油牛奶鬆餅，卡路里有520卡，價格只要4.93美元(38.3港元)Denny's建議享用這份早餐的最好的吃法是把一根香腸放到鬆餅上，用鬆餅將香腸捲起來，再澆上糖漿就可以食。

adblk6
「Nvidia早餐」(Nvidia Breakfast Bytes)(X) 黃仁勳與Denny's行政總裁Kelli Valade到這間餐廳為一塊金屬銘牌揭幕。(X) 金屬銘牌上面寫有「催生出市值一兆美元公司的座位」(the booth that launched $1 trillion company)。(X)

創立Nvidia想法在Denny's用餐時產生

報道指，黃仁勳去年回到母校史丹福演講時多次提到自己曾經是Denny's的洗碗工，而打工的正是聖荷西市貝律耶沙的一間Denny's Nvidia就是他與另外兩名創辦人Chris MalachowskyCurtis Priem一起用餐時產生的想法。20239月，黃仁勳與Denny's行政總裁Kelli Valade到這間餐廳為一塊金屬銘牌揭幕，上面寫有「催生出市值一兆美元公司的座位」(the booth that launched $1 trillion company)。這塊銘牌被設置於傳說中誕生Nvidia創意的紅色L型椅上方，令這餐廳成為不少科技迷來到矽谷的打卡熱點之一。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能