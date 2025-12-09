黃仁勳感性談童年 移居美國住窮小鎮 9歲打掃宿舍百人廁所學抽煙

黃仁勳近日擔任Youtube頻道「喬‧羅根經驗」(Joe Rogan Experience)嘉賓。(互聯網)

英偉達(NVIDIA)行政總裁黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人羅根(Joe Rogan)專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到跟美國總統特朗普互動等，也談及童年在美生活，例如9歲時學抽煙，住學校宿舍打掃百人廁所等經歷。 羅根在Youtube「喬‧羅根經驗」(Joe Rogan Experience)頻道有逾2,000萬訂戶，黃仁勳近期擔任嘉賓，其中談到他艱困的童年。他說，「我在台灣出生，父親是煉油廠工程師，在泰國工作。1973至74年泰國常發生政變，有天街上出現軍人、坦克，父母認為對孩子來說當地不安全，於是聯絡住在美國華盛頓州的伯父，我大約9歲時與11歲的哥哥被送到美國」。

童年家貧 與兄長移美住窮小鎮 黃仁勳說：「當時父母沒甚麼錢，伯父找到願意接受外國學生以及我們家可負擔的學校，在肯塔基州，也是今天美國有嚴重濫藥問題的地區之一，一個非常貧困的煤礦區，到今天仍是美國最貧窮的地區。城裡僅有約600人，路上沒有紅綠燈，至今仍是600人的小鎮。」 入讀學校所有學生都吸煙 宿舍像監倉 他說：「這所學校接受所有學生，意思是說問題學生及問題家庭，無論甚麼背景都可入學。當時第一印象是校園地上都是煙頭，所有學生都吸煙，所以這不是一般的學校。當時的室友17歲，房間沒有衣櫃、抽屜和房門，像監獄，(校方人員)隨時可以檢查。」

室友打架 滿身傷口 黃仁勳憶述，有天進入房間，室友身上到處貼著繃帶，原來他那晚打了一架，都是傷口，但他只是輕傷，其他人傷得更嚴重。

清潔過百學生使用的廁所 入鄉隨俗抽煙 黃仁勳又說：「當時要過河走到另一所小學上課，但住在初中宿舍裡。每個學生都有舍務工作，我哥哥在煙草廠工作，幫學校賺些錢，我的工作是打掃宿舍，清潔過百學生使用的廁所。我大概是清潔過最多廁所的人了，那時的回憶很美好，那是個美麗但堅毅的小鎮。」 當年的黃仁勳9歲，也「入鄉隨俗」抽了一包煙，學會噴煙圈和鼻子呼氣，但一星期後，他覺得儲錢買支雪條更加好，2年後，父母也來到美國，一家團聚。

喜歡特朗普說出心裡話 談到特朗普，黃仁勳說：「特朗普吸引人之處在於他把心裡想的說出來，我喜歡他講出心裡話，每次他解釋或要說些甚麼，大家都能知道他對美國的愛。他想做的都是務實的、合乎常理及邏輯的。」 黃仁勳回憶，特朗普政府就任初期，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)告訴他，「你是國寶，英偉達是國寶」，當你想接觸總統特朗普或政府官方，給我們電話，我們都會回應。這是我與美國政府的首次接觸，他說的都是真的，每次有話想說或有憂慮之處，他們都會傾聽。

AI時代，個人意識應如何定義？ 主持人羅根問，人工智能AI可能將超越人類，造成未來恐慌，個人意識該如何定義？黃仁勳沉思一會後表示，首先要確認自己的存在，人必須要有經驗，不止僅有知識和智能，但很難說機器如何看經驗。要認識自己的能力，然後能夠反思。人類大部分的經驗應該就是意識的來源。他說：「人工智慧可以感知、識別、理解、規劃以及執行任務，這些都是智識的基礎。」

