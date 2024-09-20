黎巴嫩傳呼機爆炸案　產品被指經香港轉運　經銷商YouTube頻道曝光

17日下午，黎巴嫩真主黨成員所使用的傳呼機在同一時間發生爆炸，造成上千死傷。涉事傳呼機由台灣公司「金阿波羅公司」（Gold Apollo）授權製造，卻非自行生產。金阿波羅公司董事長許清光在18日召開記者會，強調產品由代理商BAC公司設計與製造，並非金阿波羅公司直接負責，
進行包裝並分銷至其他國家
綜合外媒報道，事件疑為以色列利用空殼公司滲透供應鏈，在生產過程中改裝了傳呼機，加入了大量炸藥。
據許清光透露，BAC公司在台灣的聯絡人是一位名為Teresa的女員工，辦公室位於台北內湖科學園區，但該辦公室於今年5月已退租。進一步調查發現，Teresa長期負責與金阿波羅公司的代理業務，並三度出差歐洲。消息指出，生產出的傳呼機會先運送至香港倉庫，再由BAC公司進行包裝並分銷至其他國家。
Apollo Systems HK網站頁面失靈
此外，在名為「Apollo Systems HK」的YouTube頻道中，出現多款金阿波羅公司產品的介紹，包括這次爆炸的「AR-924」傳呼機，該設備常用於餐廳、咖啡店等場所。事件讓該產品的安全性引發外界高度關注。
據該頻道自介，Apollo Systems HK 獲得了Gold Apollo Pagers Systems的獨家經銷權，由台灣的銷售辦事處到香港的物流設施，為客户提供一站式服務。該頻道還附有公司網頁連結，但站內很多頁面都已不能顯示。Apollo Systems HK的YouTube頻道則截至發稿時仍正常顯示。
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