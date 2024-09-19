黎巴嫩對講機爆炸增至20死450傷 日本製造商正調查

黎巴嫩多地周三(18日)再度發生通信設備爆炸事件，新一輪事件的死亡人數增加至20人，超過450人受傷。當地傳媒報道。發生爆炸的通信設備經確認為ICOM V82型對講機，據稱是日本製造，日本製造商艾可慕公司（ICOM）正調查，ICOM曾表示已停產多種型號的對講機，其中包括V82型對講機已於2014年被淘汰。
與傳呼機均於5個月前購買
路透社引述黎巴嫩安全消息人士報道，真主黨在5個月前購買涉事的對講機，而在前一天爆炸的傳呼機亦大約在同一時期購買。法新社引述黎巴嫩安全官員指，初步調查顯示，爆炸的傳呼機被預先編寫引爆程序，電池旁邊被植入爆炸物料。黎巴嫩有網絡安全專家認為，爆炸的傳呼機可能在供應鏈上遭到惡意干預，從工廠組裝到運抵黎巴嫩，每個階段都可能被入侵。
以防長語帶玄機：與真主黨戰鬥進入新階段
聯合國對黎巴嫩接連發生通信設備爆炸表示震驚，呼籲各方保持克制，以避免事態升級。美國表示對爆炸事件事先並不知情，亦沒有參與。在事態中一直緘默的以色列在周三宣稱，一個「戰爭新時代」已經開始，焦點已轉向北部戰線。國防部長葛朗特在空軍基地演講時說：「我們正處於戰爭新階段的開始，這需要勇氣、決心和毅力。」葛朗特沒有提及爆炸事件，但讚揚了以色列國防軍及情報機構摩薩德的工作「非常令人印象深刻」。不少媒體引述匿名消息報道，傳呼機爆炸是由以色列國防軍及和摩薩德聯合發起。