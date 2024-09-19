黎巴嫩對講機爆炸增至20死450傷 日本製造商正調查

發生爆炸的通信設備經確認為ICOM V82型對講機，據稱是日本製造，日本製造商艾可慕公司（ICOM）正調查(路透社)

黎巴嫩多地周三(18日)再度發生通信設備爆炸事件，新一輪事件的死亡人數增加至20人，超過450人受傷。當地傳媒報道。發生爆炸的通信設備經確認為ICOM V82型對講機，據稱是日本製造，日本製造商艾可慕公司（ICOM）正調查，ICOM曾表示已停產多種型號的對講機，其中包括V82型對講機已於2014年被淘汰。

與傳呼機均於5個月前購買 路透社引述黎巴嫩安全消息人士報道，真主黨在5個月前購買涉事的對講機，而在前一天爆炸的傳呼機亦大約在同一時期購買。法新社引述黎巴嫩安全官員指，初步調查顯示，爆炸的傳呼機被預先編寫引爆程序，電池旁邊被植入爆炸物料。黎巴嫩有網絡安全專家認為，爆炸的傳呼機可能在供應鏈上遭到惡意干預，從工廠組裝到運抵黎巴嫩，每個階段都可能被入侵。