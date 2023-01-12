黎智英違國安法案｜辛偉誠：英國有權介入香港事務 外交部駐港公署敦促英方停止干預香港法治

香港壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯國安法，年底面臨審訊，事件引起部分英國政界人士關注，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）日前（11日）在下議院回應表示，「中英聯合聲明」訂明香港公民權利可獲50年保障，在這段期間，英國有權介入香港事務，強調英國會捍衛香港自由。

保守黨議員及上議院議員曾與黎智英兒子會面

據傳媒報道，在下議院召開會議前，保守黨議員兼前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）與上議院議員肯尼迪（Helena Kennedy）和奧爾頓（David Alton）等曾與黎智英的兒子黎崇恩見面，商討黎智英被審訊一事。

據《法新社》等報道，辛偉誠在下議院回應施志安質詢時堅稱，英國有權介入香港事務，因為根據1985年生效的「中英聯合聲明」，香港公民權利可獲得50年保障。辛偉誠又說，英國已接納「大批逃避中國壓制的港人」，且將「堅定對抗我們眼中的中國侵犯行為」，防止英國「奮力達成的（50年不變）協議受到損害」。

外交部駐港公署斥英方公然為反中亂港分子撐腰

外交部駐港特派員公署表示，針對媒體報道英方外交部門官員會見黎智英所謂國際律師團隊，並發表干預香港事務言論，無理污衊香港特區依法施政，公然為反中亂港分子撐腰打氣，赤裸裸破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則，公署表示強烈不滿和堅決反對。

公署表示，律政司依法檢控，法院對黎智英依法審判是天經地義、正當正義，不容任何外部勢力指手劃腳。英方一邊將法治掛在嘴邊，一邊卻借案件大肆破壞香港法治和司法獨立，是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標準鬧劇。發言人又指，英方一些干預勢力與反中亂港分子內外勾結、狼狽為奸，破壞香港繁榮穩定、干預香港事務和中國內政的險惡用心不打自招，政治圖謀注定失敗。敦促英方立即停止干預香港法治的一切殖民夢囈和倒行逆施。