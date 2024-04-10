黑人男未繫安全帶遭截查演變成駁火　警察「41秒開96槍」被指執法過當

上月21日，美國芝加哥警察在攔查一名26歲的男子里德（Dexter Reed, Jr.）的車子時，雙方突然駁火，警方開了多達96槍，導致里德中彈身亡；而這起事件也引發警方執法過當的質疑聲浪。
事件發生在上月21日，據在場員警的密錄器影片，當時一名僅著便服和戰術背心的警察走近一輛白色汽車，示意駕駛搖下車窗，一開始里德照做，但隨即又將車窗搖上。警察阻止他大喊，「你在幹什麼？不要關上車窗！」接著他試圖打開車門未果，便拔出手槍要求里德打開車門，此時也有另一名警察對他說出同樣的要求。
接著突然間槍聲大作，雙方開始駁火。
警察短短41秒開槍還擊約 96 次
外媒報導指出，當時在場共有4名警察，從初步證據及密錄器影片來看，雖然是里德先開的槍，但警察在短短41秒內開槍還擊了約 96 次，甚至在里德下車並倒地之後仍持續開槍，也引發警方執法過當的質疑，目前，多個單位正在對此案進行調查。
而諷刺的是，警方一開始攔查里德，只是因為他開車未繫安全帶。
里德的律師史蒂文哈特表示，「里德因未繫安全帶而被攔下，但現在我們有很多很多疑問，包括為什麼戰術警察會因為一件小小的交通違規就從一輛沒有標記的警車上跳下來，甚至拔槍相對？」
而里德的家人也痛斥警方的行為根本就是單純的謀殺。
庫克縣州檢察官金福克斯9日表示，目前尚不清楚參與槍擊事件的警官是否會面臨刑事指控。
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