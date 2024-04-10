黑人男未繫安全帶遭截查演變成駁火　警察「41秒開96槍」被指執法過當

上月21日，美國芝加哥警察在攔查一名26歲的男子里德（Dexter Reed, Jr.）的車子時，雙方突然駁火，警方開了多達96槍，導致里德中彈身亡；而這起事件也引發警方執法過當的質疑聲浪。

事件發生在上月21日，據在場員警的密錄器影片，當時一名僅著便服和戰術背心的警察走近一輛白色汽車，示意駕駛搖下車窗，一開始里德照做，但隨即又將車窗搖上。警察阻止他大喊，「你在幹什麼？不要關上車窗！」接著他試圖打開車門未果，便拔出手槍要求里德打開車門，此時也有另一名警察對他說出同樣的要求。

接著突然間槍聲大作，雙方開始駁火。

警察短短41秒開槍還擊約 96 次

外媒報導指出，當時在場共有4名警察，從初步證據及密錄器影片來看，雖然是里德先開的槍，但警察在短短41秒內開槍還擊了約 96 次，甚至在里德下車並倒地之後仍持續開槍，也引發警方執法過當的質疑，目前，多個單位正在對此案進行調查。

而諷刺的是，警方一開始攔查里德，只是因為他開車未繫安全帶。