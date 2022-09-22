黑客入侵並洩露GTA6遊戲內容　FBI追查英國16歲少年

不少遊戲迷一直期待的電子遊戲《GTA6》的影片及遊戲程式碼等，在上周於網上流傳。而遊戲開發廠商Rockstar Games在社交網絡上承認有關影片，雖然令期待已久的機迷興奮不已，但有關事件令遊戲界非常震驚，而美國的聯邦調查局（FBI）亦介入調查，並懷疑是一位英國的16歲少年與其團夥所為。

福布斯報道，包括遊戲開發廠商Rockstar Games與Uber早前被黑客入侵，並被一個犯罪團夥「Lapsus$」要脅，否則將其內容公開。據報有關的威脅最先是向Uber進行攻擊，並成功取得一些內部的數據，不過Uber其後聲明沒證據證明駭客取得用戶的敏感資料。之後輪到Rockstar Games，當中90條遊戲影片，包括仍在製作中的《GTA6》的遊戲片段被外洩。

Uber方面承認受到Lapsus$的入侵及要脅，而據報道，有關的團夥在過去一年活躍，並曾入侵包括思科、微軟、輝達（Nvidia）、Okta及三星等大企業。FBI據報已展開調查，並懷疑一名16歲的英國少年是Lapsus$的領袖。

在有關遊戲影片公布後，Rockstar Games已承認有關影片屬於《GTA6》的遊戲片段，這亦是Rockstar Games公開承認《GTA6》的開發，而廠商已要求有關的媒體刪除流出的影片及照片。