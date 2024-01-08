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國際
2024-01-08 14:47:42

黑客入侵黎巴嫰機場 顯示屏出現反真主黨訊息(有片)

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黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。

黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。

黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。

黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。 黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。 黎巴嫩貝魯特國際機場周日(7日)遭黑客入侵，航班資訊顯示屏突然出現反真主黨的訊息，行李系統亦出現技術故障，但未有影響航班升降。

未有影響航班升降

事發在周日下午約5時，機場的航班資訊顯示屏突然出現一段以阿拉伯文字顯示訊息，內容涉及批評真主黨和伊朗無視黎巴嫩人民的意願，令黎巴嫩面對與以色列全面開戰的風險，又指真主黨利用機場走私軍火導致機場爆炸。訊息上款顯示一個基督教組織及一個反對性小眾組織的標誌。機場管理公司隨即關閉所有顯示屏，並指行李運輸系統亦出現故障，要改由人手搬運行李，其後修復故障，系統逐步回復正常。

訊息中所提到的基督教組織否認涉事，另一個反性小眾組織在官方社交帳號轉發相關報道，但未有回應是否涉事，當局指事件仍在調查中。

巴勒斯坦哈馬斯政治局副主席阿魯里日前在貝魯特遭無人機擊殺，以色列被指是幕後黑手。黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉表明，必須採取報復措施。
 

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