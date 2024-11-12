黑客新招偷資料　Google搜尋特定關鍵詞即中招

黑客又有新招！網路安全公司 SOPHOS 在其網站上發出緊急警告，呼籲民眾千萬不要在搜尋引擎中輸入特定關鍵字，否則將可能落入黑客陷阱導致個資外洩。

點擊搜尋結果連結後個資即被盜

據《紐約郵報》報導，網路安全公司 SOPHOS表示，使用谷歌等搜尋引擎輸入「孟加拉貓在澳洲合法嗎？」（Are Bengal Cats legal in Australia?）的網路使用者發現，他們在點擊了搜尋結果上方的網頁連結後，個資就被盜了。這種方式稱為「SEO 中毒」，指網路犯罪分子滲透到無害的 Google 搜尋中，操縱搜尋引擎結果，將他們控制的網站推到頁面頂部的陰險技術。

SOPHOS說明，「受害者經常被誘騙點擊惡意廣告軟體或偽裝成合法行銷的連結，現在就谷歌搜索都可能藏有陷阱。」一旦用戶點擊看起來合法的搜尋結果，他們就會透過名為「Gootloader」的程式竊取個人資料，例如銀行帳號。根據 SOPHOS 的說法，該程式還可以將使用者鎖定在自己的電腦之外。