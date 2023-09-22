黑客發假死訊 惹逾千萬人關注 特朗普長子X平台宣布「父親已死」

美國前總統特朗普長子小特朗普(Donald Trump Jr.)的X(前稱Twitter)帳號，周三突然宣布特朗普死訊，旋即引發逾1,000萬名網民關注。小特朗普又稱將會代父出征2024總統大選，但事件最終證實是黑客所為，故意散播假消息。
小特朗普的X帳戶，在早上8時25分開始發布多則帖文，稱「我很遺憾地宣布，我的父親特朗普去世了。2024年將由我競選總統。」3分鐘後，帳戶再發文，聲稱早前被美國證監會起訴的加密貨幣項目創辦人Richard Heart「是無辜的，我當選總統後就會燒了證監會」。之後的胡言亂語帖文，分別提到Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)，以及在獄中上吊身亡的美國富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)，又聲言北韓將被「消滅」，又辱罵美國總統拜登是「愚蠢的混蛋」等。
次子揶揄兄長 帳號密碼太簡單
特朗普「死訊」在不足1小時內，吸引逾1,000萬網民關注。特朗普本人在差不多時間於自家社交平台發文，令「死訊」不攻自破。小特朗普的瘋狂貼文1小時內已被刪除，發言人表示，小特朗普帳號被黑客入侵，發布的內容「顯然不真實」。目前未知小特朗普有否啟用雙重認證，以及黑客有否存取其個人資訊。特朗普次子埃里克發文取笑兄長，「我不想小特朗普取回帳號——因為實在太有娛樂性了」，他又挪揄兄長是否因安全意識不足出事，「小特朗普用甚麼密碼？是Don2024嗎？」