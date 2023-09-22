黑客發假死訊 惹逾千萬人關注 特朗普長子X平台宣布「父親已死」

美國前總統特朗普長子小特朗普(Donald Trump Jr.)的X(前稱Twitter)帳號，周三突然宣布特朗普死訊，旋即引發逾1,000萬名網民關注。小特朗普又稱將會代父出征2024總統大選，但事件最終證實是黑客所為，故意散播假消息。

小特朗普的X帳戶，在早上8時25分開始發布多則帖文，稱「我很遺憾地宣布，我的父親特朗普去世了。2024年將由我競選總統。」3分鐘後，帳戶再發文，聲稱早前被美國證監會起訴的加密貨幣項目創辦人Richard Heart「是無辜的，我當選總統後就會燒了證監會」。之後的胡言亂語帖文，分別提到Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)，以及在獄中上吊身亡的美國富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)，又聲言北韓將被「消滅」，又辱罵美國總統拜登是「愚蠢的混蛋」等。