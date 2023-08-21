黑山舉辦「最懶公民」比賽　冠軍「躺平」可獲1000歐元獎金（有片）

黑山居民懶惰「成名」

比賽在該國西部尼克希奇市附近的布雷茲納民族村拉開帷幕，今年有21人報名參賽，創下比賽開辦12年來最多人參賽的紀錄。參賽民眾從家裡帶來各種「睡覺工具」，從常見的睡袋、枕頭、棉被，到充氣抱枕、玩偶等，只要是能助眠的物品，都可以看到。只見大家聚集在一棵大樹下，透過樹蔭來遮擋刺眼的陽光，不過這場比賽，並不限定一定要入睡，只要你是保持「躺平」的姿勢，可以做任何事情，包括吃東西、看書、或甚至打電話聊天都可以，有的人就戴上耳機，在音樂的陪伴下悠然自得的閱讀。

比賽主辦者米科·布拉戈耶維奇（Mico Blagojevic）表示，這場比賽的起因，是因為常常有人會說黑山的居民都很懶惰，所以乾脆就舉辦這比賽，來看看誰最會「躺平」，讓全世界都認識他，冠軍除了可以獲得「最懶公民」的頭銜，還可以帶回1000歐元的獎金（約8522港元）。米科補充，今年的參賽者看起來都蓄勢待發，在2021年以117小時奪冠的杜布拉夫卡·阿萊克西奇（Dubravka Aleksic）也在參賽名單內，讓人相當關注他的表現，如果參賽者有任何生理需求，可以每8個小時去一次廁所。

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