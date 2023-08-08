黑熊逃脫困飛機貨艙　職員徒手輕拍頭仔安撫(有片)

伊拉克航空(Iraqi Airways)一班客機在杜拜國際機場發生動物逃腳事件，導致機上所有乘客落機避難，航班最終延誤1小時。期間機場人員徒手「安撫」在飛機貨艙中黑熊的影片亦於網上曝光。

綜合報道，伊拉克航空(Iraqi Airways)從杜拜飛往伊拉克首都巴格達的737號航班的貨艙於上周六(5日)，一隻黑熊從木板箱逃脫，並在裡面徘徊，網上影片顯示，黑熊將頭探出貨艙張望，一名機場人員立刻輕撫該熊頭，嘗試去緩和牠的情緒，黑熊見未能離開，就轉身返回貨艙繼續徘徊踱步。報道指，由於黑熊在貨艙內亂竄，為安全起見，機上所有乘客需要落機暫避，黑熊被麻醉槍制伏，事件亦無造成人員受傷，航班最終延誤起飛1小時。