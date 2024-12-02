黑熊闖入秋田超市1人遭攻擊　店內「掃貨」2天後才落網

日本秋田市的超市，當地時間11月30日遭一隻黑熊闖入，還攻擊了一名男性職員。秋田市政府及警方為了捕捉這位「不速之客」，在超市正門設置了兩個捕獸籠，但熊仍然躲在超市內。警方於12月1日在店後存放物資的地方加設陷阱，最終在12月2日早上8點成功捕捉到這隻熊。

一名男員工被攻擊導致頭部和臉部受傷

據日媒報道，30日上午6點20分左右，秋田市土崎港西的一間超市遭黑熊闖入，一名47歲的男性員工被攻擊，導致頭部和臉部受傷。

據秋田縣警察秋田臨港警察局的聲明稱，一名男性員工在連接銷售區和後院的入口附近被熊襲擊。另一名員工發現該男子躺在地上，流著血痛叫。據悉當時他與這隻熊距離僅約2公尺。

當時店員們都在準備開店作業，店內已有21名員工。而該店的兩個入口和後門都是打開的狀態，不清楚熊到底是從哪裡進入店內的。在有人受傷後，所有店員都被緊急撤離。