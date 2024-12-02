黑熊闖入秋田超市1人遭攻擊　店內「掃貨」2天後才落網

日本秋田市的超市，當地時間11月30日遭一隻黑熊闖入，還攻擊了一名男性職員。秋田市政府及警方為了捕捉這位「不速之客」，在超市正門設置了兩個捕獸籠，但熊仍然躲在超市內。警方於12月1日在店後存放物資的地方加設陷阱，最終在12月2日早上8點成功捕捉到這隻熊。
一名男員工被攻擊導致頭部和臉部受傷
據日媒報道，30日上午6點20分左右，秋田市土崎港西的一間超市遭黑熊闖入，一名47歲的男性員工被攻擊，導致頭部和臉部受傷。
據秋田縣警察秋田臨港警察局的聲明稱，一名男性員工在連接銷售區和後院的入口附近被熊襲擊。另一名員工發現該男子躺在地上，流著血痛叫。據悉當時他與這隻熊距離僅約2公尺。
當時店員們都在準備開店作業，店內已有21名員工。而該店的兩個入口和後門都是打開的狀態，不清楚熊到底是從哪裡進入店內的。在有人受傷後，所有店員都被緊急撤離。
當局出動無人機進入店裡查看不見黑熊蹤影
秋田市當局出動無人機進入店裡查看，但沒有發現熊的蹤影，他們已在門口設置2個誘捕籠，但也沒有斬獲。
1日，據信這隻熊仍在商店內，推測應該躲在後方的院子裡，警方再度出動無人機探查，確認牠的位置並在店後存放物資的地方加設陷阱。
2日早上8點成功，捕捉到這隻黑熊。
熊襲擊事件頻發 當局延長警告
事發的超市位於JR秋田站西北方約7公里處的住宅區，附近有醫院和小學。現場一片混亂，消防局和縣警局都向民眾發出警告。
住在附近的一位70多歲的男子擔心表示，很怕熊會闖到住宅區。
據秋田縣警局稱，這已經是今年第11起熊襲擊事件，當局已決定將原定於30日截止的黑熊遭遇警告延長至12月底。
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