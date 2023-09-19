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國際
2023-09-19 13:03:00

黑熊闖「魔法王國」　佛州迪士尼樂園多個設施一度關閉(有片)

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黑熊闖「魔法王國」，佛州迪士尼樂園一度關閉。(網上圖片)

黑熊闖「魔法王國」，佛州迪士尼樂園一度關閉。(網上圖片)

美國佛羅里達州一隻黑熊，闖入迪士尼遊樂場，導致被譽爲「全球最快樂的地方」的迪士尼部分園區、逾10個遊樂設施和景點一度關閉。佛州魚類和野生動物保護委員會表示，他們接到報告，有人目擊一隻黑熊在迪士尼「魔法王國」的一棵樹上，並指，這隻熊可能趕在冬眠前覓食。當局其後表示，已成功安全捕獲這隻黑熊，並將牠轉移到奧卡拉國家森林內或周圍的地區。至於這隻熊是如何進入主題公園的、在哪裡被捕獲、如何被捕獲則沒有透露。

人員成功捕獲這隻黑熊，並將牠轉移到奧卡拉國家森林內或周圍的地區。(X) 期間逾10個遊樂設施和景點一度關閉。(X)

設施於下午3時起恢復開放

黑熊出沒期間，迪士尼手機程式App顯示，各娛樂項目的等待時間很長。「魔法王國」關閉的景點包括大雷山鐵路、總統廳、自由廣場河船、海盜冒險、湯姆索亞島、和連接幻想世界、邊疆世界和主街的迪士尼世界鐵路。除鐵路外，所有遊樂設施均於下午3點恢復開放。

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