黑熊闖「魔法王國」　佛州迪士尼樂園多個設施一度關閉(有片)

美國佛羅里達州一隻黑熊，闖入迪士尼遊樂場，導致被譽爲「全球最快樂的地方」的迪士尼部分園區、逾10個遊樂設施和景點一度關閉。佛州魚類和野生動物保護委員會表示，他們接到報告，有人目擊一隻黑熊在迪士尼「魔法王國」的一棵樹上，並指，這隻熊可能趕在冬眠前覓食。當局其後表示，已成功安全捕獲這隻黑熊，並將牠轉移到奧卡拉國家森林內或周圍的地區。至於這隻熊是如何進入主題公園的、在哪裡被捕獲、如何被捕獲則沒有透露。