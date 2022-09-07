黑猩猩鬧情緒出逃？　傾談後坐單車返動物園(有片)

英國《衛報》(The Guardian)報道，黑猩猩出逃後，有人拍攝到牠在街頭遊蕩，由於當地幾乎每天遭受俄軍轟炸，區內人煙稀少，不少建築物亦損毀空置。黑猩猩似乎有點不知所措，後來跑到一個公園裡，動物園人員尾隨到來，一名動物園人員蹲到身試圖跟牠溝通，意外地，黑猩猩亦席地而坐，看去似乎與人員傾談，隨後天空下起雨，人員脫下外套給黑猩猩，牠亦很樂意地穿上外套，還與人員互相擁抱。最後，再有兩名動物園人員來，3人一起用單車載著黑猩猩返回動物園。