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國際
2022-09-07 14:29:00

黑猩猩鬧情緒出逃？　傾談後坐單車返動物園(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，當地民眾正努力嘗試重過正常生活。位於東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)一間動物園，周一(5)有一隻黑猩猩逃走後不知所措，經動物園工作人員陪伴、談天後，被說服坐單車返回動物園。

黑猩猩鬧情緒出逃？傾談後坐單車返動物園。(Twitter)

黑猩猩鬧情緒出逃？傾談後坐單車返動物園。(Twitter)

英國《衛報》(The Guardian)報道，黑猩猩出逃後，有人拍攝到牠在街頭遊蕩，由於當地幾乎每天遭受俄軍轟炸，區內人煙稀少，不少建築物亦損毀空置。黑猩猩似乎有點不知所措，後來跑到一個公園裡，動物園人員尾隨到來，一名動物園人員蹲到身試圖跟牠溝通，意外地，黑猩猩亦席地而坐，看去似乎與人員傾談，隨後天空下起雨，人員脫下外套給黑猩猩，牠亦很樂意地穿上外套，還與人員互相擁抱。最後，再有兩名動物園人員來，3人一起用單車載著黑猩猩返回動物園。

黑猩猩在街頭遊蕩。(Twitter) 黑猩猩走到公園。(Twitter) 一名動物園人員蹲到身試圖跟黑猩猩溝通。(Twitter) 意外地，黑猩猩亦席地而坐，看去似乎與人員傾談。(Twitter) 天空下起雨，人員脫下外套給黑猩猩，牠亦很樂意地穿上外套。(Twitter) 黑猩猩與人員互相擁抱。(Twitter) 再有兩名動物園人員來，3人一起用單車載著黑猩猩返回動物園。(Twitter)

網民：感到黑猩猩對人員的信任

影片在網上傳播，網民都對影片表示「有趣」、「很溫暖」、「令人笑了」，有人讚動物園人員處理方法有愛心，更有人指感到黑猩猩對人員的信任。不過亦有網民表示，在每天被轟炸的哈爾科夫，這是少有的快樂畫面。

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