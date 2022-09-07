黑猩猩鬧情緒出逃？　傾談後坐單車返動物園(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，當地民眾正努力嘗試重過正常生活。位於東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)一間動物園，周一(5日)有一隻黑猩猩逃走後不知所措，經動物園工作人員陪伴、談天後，被說服坐單車返回動物園。
英國《衛報》(The Guardian)報道，黑猩猩出逃後，有人拍攝到牠在街頭遊蕩，由於當地幾乎每天遭受俄軍轟炸，區內人煙稀少，不少建築物亦損毀空置。黑猩猩似乎有點不知所措，後來跑到一個公園裡，動物園人員尾隨到來，一名動物園人員蹲到身試圖跟牠溝通，意外地，黑猩猩亦席地而坐，看去似乎與人員傾談，隨後天空下起雨，人員脫下外套給黑猩猩，牠亦很樂意地穿上外套，還與人員互相擁抱。最後，再有兩名動物園人員來，3人一起用單車載著黑猩猩返回動物園。
網民：感到黑猩猩對人員的信任
影片在網上傳播，網民都對影片表示「有趣」、「很溫暖」、「令人笑了」，有人讚動物園人員處理方法有愛心，更有人指感到黑猩猩對人員的信任。不過亦有網民表示，在每天被轟炸的哈爾科夫，這是少有的快樂畫面。
😂 Meanwhile, in Ukraine, a chimpanzee escaped from a zoo.— PiQ (@PriapusIQ) September 6, 2022
Walked around while zoo employees tried to convince it to return.
Then when it started to rain, chimp ran to a zoo employee for a jacket and agreed to return to the zoo.@HannaLiubakovapic.twitter.com/TJtONNccr2