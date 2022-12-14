黑衣男闖東京迪士尼花車巡遊秒被制服　卡通人物專業繼續搞氣紛(有片)

日本東京迪士尼樂園昨日花車巡遊期間，被不明男子闖入遊行隊伍，慶幸該名男子只是手舞足蹈，亦很快被現場保安制服在地，期間卡通人物專業地與遊客揮手互動，緩和現場緊張氣氛，由於當時許多遊客正在錄影，因此社交平台流傳大量當時事發影片與畫面。

綜合報道，事發於周二(13日)下午約3時，當時正值樂園花車巡遊，期間一名身分不明的黑衣男子突然闖巡遊隊伍。網上影片顯示，黑衣男先是從花車隊伍旁邊闖入，正跳舞的其中一名卡通角色受驚隨即避開，黑衣男朝著前方用力揮手，隨後轉身企圖逃走，一名保安已掩至，在短短幾秒內立刻撲倒黑衣男並將他制服地上，隨後亦再有數名保安到場協助，場面一度混亂。