黑衣男闖東京迪士尼花車巡遊秒被制服　卡通人物專業繼續搞氣紛(有片)

日本東京迪士尼樂園昨日花車巡遊期間，被不明男子闖入遊行隊伍，慶幸該名男子只是手舞足蹈，亦很快被現場保安制服在地，期間卡通人物專業地與遊客揮手互動，緩和現場緊張氣氛，由於當時許多遊客正在錄影，因此社交平台流傳大量當時事發影片與畫面。
綜合報道，事發於周二(13日)下午約3時，當時正值樂園花車巡遊，期間一名身分不明的黑衣男子突然闖巡遊隊伍。網上影片顯示，黑衣男先是從花車隊伍旁邊闖入，正跳舞的其中一名卡通角色受驚隨即避開，黑衣男朝著前方用力揮手，隨後轉身企圖逃走，一名保安已掩至，在短短幾秒內立刻撲倒黑衣男並將他制服地上，隨後亦再有數名保安到場協助，場面一度混亂。
卡通角色落力揮手轉移遊客視線
在場內及花車上的卡通人物為了緩和現場緊張氣氛，不斷四出向遊客揮手，企圖轉移各人的注意力，亦有不少遊客被卡通角色吸引揮手回應。最後警方到場將黑衣男子帶走，事件擾攘了大概6分鐘，無人受傷。
ディズニーのパレード中に乱入した男は— へずまりゅう原田将大(山口県代表) (@hezuruy) December 13, 2022
人に迷惑を掛けて一体何がしたいの？
恥ずかしくないのかね？ pic.twitter.com/RJIxd9To65
#東京ディズニーランド #キャスト神 pic.twitter.com/WmnZNYo2tT— (ももや) (@momoyaaa2) December 13, 2022
なんかパレルに人突っ込んできた！#TDR_now pic.twitter.com/iy523SmuE5— しめさばちゃん( ◜◒◝ ) (@pienpienna) December 13, 2022
ディズニーパレードに乱入した不審者が取り押さえられて連れてかれてるのやばすぎる。— EXODUS (@OUTofDEEP) December 13, 2022
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