默克爾回憶錄提及普京和習近平　稱特朗普對普京情有獨鍾

曾任德國總理16年的默克爾(Angela Merkel)發表回憶錄《自由：回憶1954—2021》(Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021)，昨日起在超過30個國家發售。她在書中回顧16年總理生涯經歷的世界大事，以及與各國領導人交鋒的過程，當中提及俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平，以及美國前總統兼現任候任總統特朗普。

默克爾回憶錄《自由：回憶1954—2021》(Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021)

綜合報道，默克爾任內歷經4任美國總統、4任法國總統及5任英國首相，閱歷非常豐富。70歲的默克爾在回顧2007年主辦8大工業國組織(G8)峰會，普京遲大到，要她等候，她說：「如果說有甚麼事是我無法忍受的，那就是不守時。」默克爾又提到，同年訪問俄羅斯索契，在合照環節時，普京飼養的拉布拉多犬突然出現，她指普京明知她怕狗，這顯然是故意，並以此為樂。默克爾描寫她眼中的普京：「利用放狗以及讓其他人等他一個，諸如此類的權力遊戲，是一個永遠對外界保持警戒，時時刻刻留意自己是不是遭受不好待遇，並隨時準備發作的人。」、「人們或許會覺得這些行為很幼稚且應予譴責，人們可能對此搖頭——但這些都無法讓俄羅斯從地圖上消失。」

默克爾指與習近平在價值觀上存在分歧 默克爾在回憶錄中提到，在2010年習近平擔任中共中央黨校校長時。成長於共產東德的默克爾認為，她對共產主義有深入認識，然而仍被對方稱，梅克爾誤把中國視為另一個東德，把她對中國人權等現狀的批評視為「對中國缺乏真正了解」。她對此解釋，對她來說「社會上不存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體，因為這將導致個人的不自由」。默克爾認為，她的這個信念正是與習近平之間存在的根本分歧，但儘管與習近平在價值觀上存在分歧，她仍選擇讓兩國在符合德國利益的領域展開政治上的務實合作。

默克爾：曾錯把特朗普當成正常人看待 默克爾亦在書中提及特朗普，她說，曾錯把特朗普當成一個「完全正常」的人人看待，並稱對方以地產發展商的心態看待事情，一切皆為零和遊戲，形容特朗普是一個滿腹牢騷，但同時希望獲得他人喜愛的人。默克爾提到2017年，在白宮橢圓形辦公室首次與特朗普會面，當時特朗普以拒絕握手來嘗試羞辱她。但默克爾很快便了解到，特朗普「情緒化」本質及他對獨裁者和專制君主的迷戀，她又認為特朗普似乎對普京尤其「情有獨鍾」。