點回應伊朗報復？內塔尼亞胡問特朗普意見 特朗普咁答

以色到總理內塔尼亞胡上周六跟美國總統選舉共和黨候選人、總前總統特朗普通話。特朗普周日在費城向記者表示，內塔尼亞胡問他如何應付伊朗，「我只答『做你要做的事吧』」。伊朗早前向以色列發射近200枚導彈，以報復黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉被殺，外界正關注以方會如何報復。特朗普又聲稱，內塔尼亞胡跟他說幸好過去無視總統拜登要求，以軍目前才能處於有利位置。
內塔尼亞胡辦公室表示，內塔尼亞胡向特朗普重申之前已公開表明的立場，稱以方會考慮美國政府的意見，但最終的決定會以國家利益為依歸。
以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特︰
傳以方報復伊朗計劃外洩
內塔尼亞胡於個多星期前也有跟美國總統拜登通話，拜登要求以方避免攻擊伊朗的石油及核設施，避免衝突擴大。在內塔尼亞胡與特朗普通話同一日，有親伊朗Telegram頻道聲稱由美國情報機關人士獲得國防部最高機密、只供五眼聯盟成員查閱的文件，內容是以色列報復伊朗的計劃。當中提到事前會作軍事演習，涉及戰機及空對地導彈等，亦討論準備動用長程導彈等，也提到以方已派無人機秘密監視伊朗。
以軍空襲貝魯特 聲稱打擊真主黨財政機構
戰況方面，以色列對黎巴嫩首都貝魯特一帶發動新一輪空襲，聲稱是針對與真主黨有關的財政機構，指其每月收取伊朗提供約5,000萬美元，向真主黨的特工支薪及協助購買武器。其中貝魯特一幢建築物被以軍空襲夷為平地，南部近郊的國際機場附近亦被炸，冒出濃煙。以軍在加沙北部的行動持續，造成最少87人死亡或失蹤，以軍第401裝甲旅一名指揮官在賈巴利亞遭哈馬斯伏擊陣亡，是加沙戰事爆發以來，以軍陣亡的最高級別軍官。