點回應伊朗報復？內塔尼亞胡問特朗普意見 特朗普咁答

以色到總理內塔尼亞胡上周六跟美國總統選舉共和黨候選人、總前總統特朗普通話。特朗普周日在費城向記者表示，內塔尼亞胡問他如何應付伊朗，「我只答『做你要做的事吧』」。伊朗早前向以色列發射近200枚導彈，以報復黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉被殺，外界正關注以方會如何報復。特朗普又聲稱，內塔尼亞胡跟他說幸好過去無視總統拜登要求，以軍目前才能處於有利位置。

內塔尼亞胡辦公室表示，內塔尼亞胡向特朗普重申之前已公開表明的立場，稱以方會考慮美國政府的意見，但最終的決定會以國家利益為依歸。