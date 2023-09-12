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國際
2023-09-12 14:46:55

點解會咁？ 瑞航客機未載寄艙行李就直飛西班牙 乘客苦等逾2小時等不到行李嬲爆

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瑞士國際航空一班客機沒裝載寄艙行李就起飛，乘客苦等又沒人通知，嬲到震。(互聯網)

瑞士國際航空一班客機沒裝載寄艙行李就起飛，乘客苦等又沒人通知，嬲到震。(互聯網)

咁都得？！瑞士國際航空上周六(9)一班從蘇黎世飛往西班牙畢爾包(Bilbao)的客機，全沒裝載寄艙行李便起飛，結果111名乘客抵埗後等不到行李又沒通知，相當鼓譟。

當地傳媒Blick Daily報道，乘客當日傍晚抵達畢爾包機場後苦等了2個多小時，仍等不到行李，其後西班牙一間航空公司的地勤才告知他們的寄艙行李沒有上機，還留在蘇黎世。一名乘客受訪表示：「我們的假期就這樣毀了。」

瑞航回應

涉事的是Edelweiss航空一班由瑞士國際航空營運的航班。瑞航發言人其後證實事件，解釋當日因地勤人手短缺，客機在蘇黎世機場等候行李裝載已等了1小時16分鐘，地勤仍未能安排人手處理，結果客機需按時飛抵畢爾包，並趕在蘇黎世機場晚上關閉前接載下一批乘客到當地，航空公司決定不裝載行李便起飛。

瑞航：事件不應該發生

發言人說：「我們理解這種情況對受影響的人並不合適，並為造成他們不便，表達遺憾。」有乘客對Blick Daily表示，當日機師曾就人手短缺導致延誤起飛致歉，但並沒提及寄艙行李還留在蘇黎世，而在畢爾包機場，瑞航也沒派人前來通知乘客。

瑞航發言人表示，暫未能確認乘客是否未被知會寄艙行李留在蘇黎世的決定，稱航空公司仍在調查事件，又承認「此事不應該發生」。

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