點解要禁？意大利小鎮市長下令禁止居民生病 迫不得已原因引發反思

意大利公共醫療輪候診症時間長，醫療設施不足，往往導致民眾病情惡化，甚至被迫放棄治療。南部一名小鎮市長為表達抗議，近日下令「禁止居民生病」，因為距離該鎮最近的急症室遠在45公里以外。
小鎮貝爾卡斯特羅(Belcastro)位於意大利南部卡拉布里亞省(Calabria)，人口僅1,000多。因鎮上缺乏醫療服務，小鎮市長托奇亞(Antonio Torchia)近日頒布行政命令，禁止居民生病。他之所以這樣挑釁，是為了凸顯當地公衛醫療不足，距離該鎮最近的急症室，竟位於45公里外的另一城市卡坦札羅(Catanzaro)。托奇亞表示，因小鎮居民5成以上是長者，他決定下令「居民避免感染任何需要治療的疾病，特別是急症，並盡可能多休息」。
調查：意大利四分一長者曾被迫放棄治療
意大利國家衛生院去年10月公布的最新調查顯示，因為意大利公共醫療候診名單過長，私營機構又收費太高，四分一長者曾被迫放棄就醫。按地區與性別分析，住在南部的女性受影響最嚴重。
公共醫療是內政棘手問題
調查顯示，意大利人被迫放棄就醫的主因是候診名單過長(佔55%)，第二原因是難以抵達醫療機構(13%)，第三原因是服務收費過高(10%)。
公共醫療候診名單過長，成為意大利內政棘手問題。總理梅洛尼領導的政府去年中提出改善方案，但至今仍未實施。根據計劃，未來將在各地區設立預約中心，讓病人可查看當地所有公私營診所預約情況，方便取消及替補程序。
政府每年130億歐元用在醫療賠償
意大利《晚郵報》(Corriere della Sera)分析指出，公共醫療候診名單過長，冰凍三尺非一日之寒，是一連串扭曲現象導致的結果。例如醫生短缺問題，許多公立醫院的醫生因為薪金較高，轉往私營醫療機構。此外，還有醫療設備過時問題，以及很多原可避免的醫療糾紛。
其中，意大利公共衛生預算，每年花費130億歐元(約1,052億港元)在醫療賠償方面，幫助醫生從病人的指控中脫身。意大利每年約有35萬宗醫療訴訟，97%醫生獲判無罪。