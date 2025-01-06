點解要禁？意大利小鎮市長下令禁止居民生病 迫不得已原因引發反思

意大利公共醫療輪候診症時間長，醫療設施不足，往往導致民眾病情惡化，甚至被迫放棄治療。南部一名小鎮市長為表達抗議，近日下令「禁止居民生病」，因為距離該鎮最近的急症室遠在45公里以外。

小鎮貝爾卡斯特羅(Belcastro)位於意大利南部卡拉布里亞省(Calabria)，人口僅1,000多。因鎮上缺乏醫療服務，小鎮市長托奇亞(Antonio Torchia)近日頒布行政命令，禁止居民生病。他之所以這樣挑釁，是為了凸顯當地公衛醫療不足，距離該鎮最近的急症室，竟位於45公里外的另一城市卡坦札羅(Catanzaro)。托奇亞表示，因小鎮居民5成以上是長者，他決定下令「居民避免感染任何需要治療的疾病，特別是急症，並盡可能多休息」。