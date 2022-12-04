鼠患令人頭痛！紐約招聘嗜血硬漢任滅鼠官 年薪達132萬港元

美國紐約鼠患嚴重，估計市內有數以百萬計老鼠，市政府正招聘一名「滅鼠官」，條件是「有點嗜血」、要有「神氣活現的態度」和「硬漢本色」，年薪高達17萬美元(約132.6萬港元)。

路透社報道，上周開始招聘的這個職位，是紐約減少鼠患所作的行動之一。自新冠疫情爆發後，市內老鼠數量暴增，市政府衛生局表示，過去兩年，在街道、地鐵甚至家中看見老鼠的機率大增71%。

市長：最痛恨老鼠

市長亞當斯(Eric Adams)在Twitter發文宣布招聘「滅鼠官」，表示：「我最痛恨的莫過於老鼠，如果你有紐約市需要的幹勁、決心和殺戮本能，可對付紐約市不斷繁殖的老鼠，那麼你夢想中的工作正在等你。」

新冠疫情爆發後，為恢復經濟活動，市政府於2020年批准民眾在餐廳外行人路上用餐，被指是導致老鼠猖獗的原因之一。

應徵者須擁有大學學位

招聘貼文指，滅鼠官的年薪介乎12萬至17萬美元(約93.6萬至132.6萬港元)間，應徵者必須住在紐約市，擁有大學學士學位，而且願意做「捕殺」工作，使用實務技巧以撲滅鼠類。

貼文並說：「此職務的理想人選要個性積極、有點嗜血，決心從不同角度探索一切解決方案，包括提高效率、蒐集資料、創新技術、處理好垃圾以及大肆殺戮。」