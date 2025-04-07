鼠界英雄！柬埔寨掃雷鼠嗅出124枚地雷和爆炸品 刷新健力士世界紀錄(有片)

在柬埔寨執行掃雷任務的非洲巨鼠「Ronin」，近日以嗅探到最多地雷的佳績刷新健力士世界紀錄，取代同為掃雷鼠的前紀錄保持者「Magawa」。
CNN報道，Ronin在 2021年8月至今年2月間，在柬埔寨暹粒(Siem Reap)附近一個地區嗅探到109枚地雷和15顆未爆彈。
地雷是前戰區的一大問題，埋藏地下，意在傷害或殺害任何經過的人。Ronin與其他掃雷英雄鼠透過嗅出隱藏的爆炸品拯救平民，為齧齒目動物贏得好名聲。
根據「地雷與集束彈藥監測組織」(Landmine and Cluster Munitions Monitor)資訊，自1979年赤柬政權倒台以來，柬埔寨已有逾6.5萬人因誤觸地雷受傷或喪命。
這些地雷難以探測且極具危險性，所以需要老鼠的協助，牠們天生的高智商、行動敏捷以及敏銳嗅覺，使牠們善於辨識爆炸品。再者，老鼠身體輕盈，不易導致地雷爆炸。
掃雷是非常重要的工作，比利時非政府組織安特衛普掃雷組織(APOPO)表示，目前估計仍有1億1,000萬枚地雷埋在全球60多個國家。儘管經過多年掃雷的努力，柬埔寨估計仍埋著400萬至600萬枚地雷。根據2024年地雷監督(Landmine Monitor)報告，2023年地雷導致全球5,757人傷亡，其中37%是兒童。
Ronin是APOPO訓練出來的100多隻掃雷鼠之一，牠們可以嗅聞出爆炸性化學物質的氣味，並為訓練員指出地雷位置。掃雷英雄鼠小隊能在30分鐘內搜索完1個網球場大小的區域，相比之下，使用金屬探測器的掃雷人員可能需時4天才能完成。
嗅探到最多地雷的前健力士紀錄保持者，是APOPO訓練的另一隻掃雷鼠Magawa。牠在執行任務的5年內，嗅探到78枚地雷和38枚未爆彈，惜已在2022年1月去世。