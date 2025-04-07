鼠界英雄！柬埔寨掃雷鼠嗅出124枚地雷和爆炸品 刷新健力士世界紀錄(有片)

非洲巨鼠「Ronin」，近日以嗅探到109枚地雷和15顆未爆彈的佳績，刷新健力士世界紀錄。(互聯網)

在柬埔寨執行掃雷任務的非洲巨鼠「Ronin」，近日以嗅探到最多地雷的佳績刷新健力士世界紀錄，取代同為掃雷鼠的前紀錄保持者「Magawa」。

CNN報道，Ronin在 2021年8月至今年2月間，在柬埔寨暹粒(Siem Reap)附近一個地區嗅探到109枚地雷和15顆未爆彈。

地雷是前戰區的一大問題，埋藏地下，意在傷害或殺害任何經過的人。Ronin與其他掃雷英雄鼠透過嗅出隱藏的爆炸品拯救平民，為齧齒目動物贏得好名聲。

根據「地雷與集束彈藥監測組織」(Landmine and Cluster Munitions Monitor)資訊，自1979年赤柬政權倒台以來，柬埔寨已有逾6.5萬人因誤觸地雷受傷或喪命。