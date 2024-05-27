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國際
2024-05-27 12:46:28

龍捲風與超強風暴夾擊美國中部多州 至少18死數百傷逾200房屋摧毀(多圖有片、更新)

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德州谷景地區遭龍捲風侵襲，多間房屋夷平，大樹倒塌。(美聯社)

德州谷景地區遭龍捲風侵襲，多間房屋夷平，大樹倒塌。(美聯社)

【12：43更新】美聯社報道，美國中部風災，至今最少造成18人死亡，數百人受傷，在德州，7人死亡，約100人受傷，逾200房屋被摧毀。阿肯色州8死，奧克拉荷馬州2死，肯塔基州1死。

龍捲風和超強風暴周日(26)肆虐美國德州、阿肯色、奧克拉荷馬等中部州份，至少造成14人死亡，廣泛地區房屋被摧毀夷平，約49萬戶停電。

強烈風暴從周日深夜開始吹襲北美大平原(Great Plains)地區，數十萬戶供電中斷，當局持續搜救可能受困居民。

警方：建築及財物損毀「相當廣泛」

美國廣播公司(ABC)報道，德州庫克縣(Cook county)警方表示，一股龍捲風橫掃達拉斯(Dallas)以北谷景地區(Valley View area)，造成7人死亡，搜救工作持續。龍捲風摧毀多間房屋和一個油站，一條州際公路上多車翻覆。警方指，建築及財物損毀「相當廣泛」。

霍士新聞報道，奧克拉荷馬州梅斯縣(Mayes county)周日深夜也遭到龍捲風襲擊，至少兩人死亡。

美國中部風災圖輯：

美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情，居民返回收拾物品。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情，居民返回收拾物品。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為奧克拉荷馬州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情，居民返回收拾物品。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情，居民返回收拾物品。(美聯社)

印第安納波利斯500延遲開賽

阿肯色州清晨則遭受強烈風暴吹襲，5人喪生，電線桿和樹木倒塌，部分地區被洪水淹浸。

在印第安納州，印第安納波利斯500(Indianapolis 500)大賽因風暴被迫延遲數小時開始，惡劣天氣下主辦單位要求車迷離開看台找地方暫避。美國最具指標性汽車賽事之一，預計吸引12.5萬人到來觀看。

追蹤網站PowerOutage.us資料顯示，隨著這個風暴系統在美國移動，從德州到堪薩斯州、俄亥俄州以東和肯塔基州，近49萬戶無電力供應。當局持續對多個地區發布龍捲風警報。

美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為阿肯色州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為阿肯色州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為阿肯色州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為阿肯色州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為阿肯色州災情。(美聯社) 美國中部多州周日遭龍捲風與超強風暴侵襲，圖為德州龍捲風災情。(美聯社)
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