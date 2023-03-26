龍捲風襲美國南部釀最少26死 密西西比小鎮全毀變廢墟

Rolling Fork建築物幾乎全部夷為平地。(路透社)

美國南部密西西比州和阿拉巴馬州遭龍捲風吹襲，造成最少26人死亡。有25人遇難的密西西比州宣布進入緊急狀態，Rolling Fork遭「滅鎮」，幾乎所有建築物遭夷為平地，滿目瘡痍，該鎮最少12人死亡。一名居民說，他躲在浴缸裡才幸運地撿回一命。報道形容居民與家人和朋友開心度周末，但在不足24小時內家園變成廢墟。

龍捲風｜毫無先兆 唯一預警是可怕的風聲 龍捲風上周五午夜來襲，不少人正睡覺，也沒有任何預警，居民聽到可怕的風聲才察覺有異。Francisco McKnight向英國廣播公司(BBC)說，他生存下來是奇蹟，唯一警示是聲音，從沒有聽過這樣嘈吵的風聲。他望了窗外一眼，立即奔到浴室坐進浴缸裡，那救了他。McKnight屋子唯一未被捲走的是浴室兩道牆。他指龍捲風吹襲維持了5至10分鐘。

龍捲風｜「我們失去一切，但最少生存下來。」 William Barnes望著住了20年的房子，難以置信變成一堆碎片，抱著年幼孫女的他說，「我們失去一切，但最少生存下來。」他居住的Silver City鄰近重災區Rolling Fork，約有200名居民。有居民說，剛回到家才打開車門，便看見街角的房屋飛起，「我見到所有屋子飛到空中」；雖然只是短短3分鐘，但卻是「我經歷過最長的3分鐘，永不會忘記」。他們一行3人躲在車裡等待龍捲風離開，走出車子後見到他們所住的屋已毀掉。當局派巴士接他們到一間酒店，約在清晨4時才睡著，不知過了這晚，周六可去哪裡睡。

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