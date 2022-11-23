龍鳳胎「一出世就30歲」破世界紀錄 真身首曝光 靠呢個技術締造歷史(有片)

美國一對龍鳳胎一出世就差不多「30歲」，此話何解？原來這對孖B是由近30年前儲起的冷凍胚胎，「解凍」後植入子宮，順利於上月出生，其外貌相當可愛，健康狀況也與一般嬰兒無異，成為迄今「最老」的冷凍胚胎BB。

一出世便受全球關注的龍鳳胎，是Lydia及Timothy。這對小姊弟於10月31日出生，若以胚胎冷凍年齡計算，一出世便是29歲10個月大。父母是住在俄勒岡州、35歲的Philip和34歲的Rachel Ridgeway，本身已透過人工受孕育有4名介乎1至8歲的子女。夫婦說沒想過要締造歷史，只是想「拯救受困的生命」，於是從田納西州非牟利的國家胚胎捐贈中心(NEDC)，揀選了被冷凍得最久的胚胎。Rachel說︰「我們得悉(捐贈者)的身高體重等基本資料，但沒有以此作為揀選胚胎準則」，著重的是「他們(胚胎)等了多久……我們想找被忽視、正在等家的胚胎」。