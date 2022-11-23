龍鳳胎「一出世就30歲」破世界紀錄 真身首曝光 靠呢個技術締造歷史(有片)

美國一對龍鳳胎一出世就差不多「30歲」，此話何解？原來這對孖B是由近30年前儲起的冷凍胚胎，「解凍」後植入子宮，順利於上月出生，其外貌相當可愛，健康狀況也與一般嬰兒無異，成為迄今「最老」的冷凍胚胎BB。
一出世便受全球關注的龍鳳胎，是Lydia及Timothy。這對小姊弟於10月31日出生，若以胚胎冷凍年齡計算，一出世便是29歲10個月大。父母是住在俄勒岡州、35歲的Philip和34歲的Rachel Ridgeway，本身已透過人工受孕育有4名介乎1至8歲的子女。夫婦說沒想過要締造歷史，只是想「拯救受困的生命」，於是從田納西州非牟利的國家胚胎捐贈中心(NEDC)，揀選了被冷凍得最久的胚胎。Rachel說︰「我們得悉(捐贈者)的身高體重等基本資料，但沒有以此作為揀選胚胎準則」，著重的是「他們(胚胎)等了多久……我們想找被忽視、正在等家的胚胎」。
冷凍胚胎｜92年起冷凍於零下128度液態氮
據稱，胚胎的「生父」是一名五十多歲的男子，透過一名捐出卵子的34歲女士，培育出5個胚胎後，於92年4月22日起冷藏於攝氏零下128度的液態氮內。「生父」及妻子一直把胚胎保存於某機構內，至07年捐予NEDC，供其他有需要的夫婦使用，據報「生父」當時已經離世。最終其中3個胚胎成功度過解凍過程，植入Rachel子宮後，有兩個成功誕生。Rachel表示懷孕期間，並沒有特別擔心一對龍鳳胎的健康狀況。
今次出世的孿胎的冷凍時間，打破了2020年出生的女嬰Molly Gibson的冷凍27年紀錄。《紐約郵報》指，有調查估計美國目前有約100萬個冷凍胚胎，單是NEDC已有6,000個。負責今次胚胎移植的醫生John David Gordon表示，Philip和Rachel夫婦的決定，有助解除其他有意使用冷凍胚胎父婦的心結，令其更願意採用5、10甚至20年前冷凍的胚胎。